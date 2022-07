Conoce los impuestos que debes pagar al SAT al rentar tu inmueble

Staff/RG

Ser dueño o dueña de una propiedad te da confort y tranquilidad. De igual manera, implica una serie de obligaciones fiscales. Hoy te presentamos los impuestos que debes pagar al SAT al rentar tu inmueble.

¿Qué son las obligaciones fiscales?

Antes de decirte cuáles son los impuestos que debes pagar al SAT al rentar tu inmueble, es importante definir qué son las obligaciones fiscales.

Facturama define a las obligaciones fiscales como las contribuciones federales y administrativas contraídas por toda persona (física o moral) registrada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El SAT es quien vigila el cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma. Sin embargo, no todos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Por ello los divide en personas físicas y morales.

¿Qué son las personas físicas y morales?

Físicas: individuo con actividades económicas (vendedor, comerciante, empleado, profesionista, etc.), por las cuales adquiere derechos y obligaciones

Morales: entidades creadas por el derecho, unidas para realizar un fin colectivo, usualmente comercial

Si eres una persona física con una propiedad, Rocío Uribe, directora general de Quality Inmobiliaria Uribe, enlista los impuestos que debes pagar al SAT al rentar tu inmueble, los cuales son:

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Es el impuesto que pagas al SAT si alquilas tu inmueble sin estar amueblado. En esta obligación debes expedir un recibo fiscal.

Este impuesto se paga de forma mensual, a más tardar, los días 17 de cada mes.

Laura Zazueta, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México (AMPI CDMX), agrega que el ISR está respaldado por la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR).

Es importante revisar la Resolución Miscelánea Fiscal. En ella se publican las tablas para calcular el pago del ISR para personas físicas.

Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)

Si tu vivienda está amueblada, es importante estipularla en el contrato de arrendamiento. Pues en este caso, además del ISR, deberás pagar el IVA.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) respalda esta obligación, explica Zazueta.

De acuerdo con Uribe, el IVA se paga cada mes y equivale al 16 por ciento. La especialista agrega que ambos son impuestos federales.

Es decir, aplican en toda la República Mexicana.

Predial

Aunque no está ligado al arrendamiento, sí es una obligación a pagar como dueño o dueña de un inmueble. De no hacerlo, cuando quieras vender tu propiedad, tendrás un gravamen. Esto dificultará la transacción y no podrás hacerlo, de acuerdo con Uribe.

Para evitar estos problemas, lo recomendable es aprovechar los descuentos a inicios de año. Así puedes pagar el predial anticipadamente y a un precio más accesible.

Leonardo González, analista Real Estate de Propiedades.com, explica que el objetivo principal del impuesto predial es recaudar recursos. De esta manera, los gobiernos locales brindan mejores servicios públicos, como:

Recolección de basura

Pavimentación

Alumbrado

Mantenimiento de parques

Importancia de los impuestos

“Si no pagas tus impuestos y llegas a tener algún problema con el inquilino, va a ser muy complicado llegar a juicio o desalojo. Pues los jueces te van a pedir que compruebes el pago de los impuestos”, dice la titular de Quality Inmobiliaria Uribe.

Además, cuando incumples, te vuelves acreedor o acreedora a multas y recargos, explica Zazueta.

González agrega que es importante estar al día con los impuestos que debes pagar al SAT al rentar tu inmueble. Así, si después quieres hacer una compraventa, se facilita el proceso.

El pago oportuno de cualquier impuesto es una forma de evitar el estrés financiero. Asimismo, te ayuda a mantener finanzas sanas, especialmente en estas épocas de inflación.