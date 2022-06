Detienen a nuevo sospechoso por desaparición periodista e indigenista

PRNewswire

La Policía Federal (PF) informó la noche del martes (14) que detuvo a un nuevo sospechoso por la desaparición del periodista Dom Phillips y del idigenista Bruno Pereira en la región de Vale do Javari, en el oeste de Amazonas. El detenido es Oseney da Costa de Oliveira, conocido como Dos Santos, de 41 años.

El detenido, Oseney da Costa Oliveira, alias ‘Dos Santos’, 41 años, será llevado a una audiencia de custodia ante la Justicia de Atalaia do Norte, que puede mantener la detención.

Dos Santos es el segundo sospechoso de estar implicado en el caso. La semana pasada, las autoridades arrestaron al pescador Amarildo da Costa Pereira, alias ‘Pelado’. Tras una audiencia de custodia, se le prorrogó la detención por 30 días. Niega estar implicado en la desaparición.

La PF, que dirige a las fuerzas de seguridad en la Operación Javari, informó además que cumplió dos órdenes de registro e incautación emitidas por la Justicia el martes, cuando decomisó “algunos cartuchos de armas de fuego y un remo, que serán objeto de análisis”.

El pasado domingo, los bomberos que participaron en la operación encontraron pertenencias de los dos desaparecidos. Según la Policía Federal, los objetos encontrados fueron: una tarjeta sanitaria, un pantalón negro, una zapatilla negra y un par de botas pertenecientes a Pereira y un par de botas pertenecientes a Philips.

El viernes (10), la PF informó que los equipos de búsqueda encontraron material orgánico, “aparentemente humano”, en una zona cercana al puerto de Atalaia do Norte. Todavía no hay información sobre si la muestra recogida tiene alguna relación con la desaparición.

Desaparición

Dom Phillips, colaborador del diario británico The Guardian, y Bruno Pereira, funcionario en excedencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), fueron vistos por última vez la mañana del domingo (5), hace casi 10 días, en la región de la reserva indígena Vale do Javari, la segunda mayor de Brasil, con más de 8,5 millones de hectáreas. Partieron de la comunidad ribereña de São Rafael con destino a Atalaia do Norte, en Amazonas, cuando desaparecieron sin dejar rastro.

Bruno Pereira denunció haber sufrido amenazas en la región, según informó la PF, que abrió un procedimiento de investigación sobre la denuncia. Pereira había estado trabajado como colaborador de la Unión de Organizaciones Indígenas del Valle de Javari (UNIVAJA), dirigida por propios indígenas locales.