Estudiante del doctorado en Ciencias del Agua de la UDLAP, participa en la reunión anual de la Society of Toxicology en Estados Unidos

Staff/RG

La tesis doctoral de Valérie destaca por buscar el uso de levaduras para degradar contaminantes orgánicos persistentes en el agua.

Cholula, Puebla, a 14 de junio de 2022.- Valérie Pihen Martínez, estudiante del octavo semestre del doctorado en Ciencias del Agua de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue reconocida con el Travel Award de la Hispanic Organization of Toxicologists, premio que le permitió asistir y presentar un poster sobre su proyecto de tesis doctoral, en la Reunión Anual de la Sociedad de Toxicólogos de Estados Unidos.

La doctoranda de la UDLAP asistió a San Diego para formar parte de la edición número 61 de la reunión anual de la Society of Toxicology, un espacio que congregó alrededor de 70 pláticas científicas con más de seis mil participantes. Respecto a su asistencia, Valérie Pihen, quien participó con el poster titulado Toxicity reduction of phenolic compounds in water systems by yeasts, explicó que obtuvo buenos resultados y una gran experiencia en esta reunión, “me permitió tener contacto con múltiples investigadores del campo en el que me estoy desarrollando y también hubo muchos interesados en el poster y en el proyecto, lo que me motiva a seguir trabajando”.

Explicó que gracias a que es miembro de la Society of Toxicology, así como de la Hispanic Organization of Toxicologists y Women in Toxicology, pudo participar y asistir a este encuentro, “hay ciertos awards o becas, yo postulé al de la Hispanic Organization of Toxicologists. A principios de febrero me llegó un correo donde me felicitaban debido a que mi trabajo había destacado entre las solicitudes de estudiantes internacionales que recibieron y por lo tanto había ganado el Ph.D. Student-International Travel Award”, compartió.

Así mismo, comentó que hubo muchos interesados en su proyecto, “les llamó la atención la aplicabilidad del proyecto, ya que tiene el objetivo de degradar contaminantes orgánicos persistentes, principalmente mezclas de fenoles, del agua residual industrial utilizando combinaciones de levaduras con capacidad ligninolítica. La eliminación eficaz de los compuestos fenólicos de las aguas residuales es de gran interés mundial para evitar su entrada en el medio ambiente. Para ello, es importante contar con tecnologías de tratamiento de aguas residuales eficaces, limpias, sostenibles y de bajo costo”.

La Mtra. Valérie Pihen Martínez es una destacada estudiante del doctorado en Ciencias del Agua de la Universidad de las Américas Puebla, que con la guía del Dr. José Luis Sánchez Salas, esta es la sexta ocasión en que expone los resultados de su trabajo de tesis doctoral. “En septiembre del año pasado participé en el #LatinXChem2021, el evento virtual más grande de América Latina en Química en el que obtuve una mención honorífica gracias a mi trabajo”. Finalmente concluyó explicando que espera que su proyecto doctoral aporte a la sociedad en general, “lo que se quiere lograr con este proyecto es su implementación en múltiples plantas de tratamiento y que se use esta tecnología a base de levaduras para poder eliminar varios contaminantes persistentes en el medio ambiente como los fenoles. Esta investigación es el comienzo de algo que podría llegar muy lejos”.