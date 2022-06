Pohema: ¡Los Cielos cantan al planeta tierra y más allá !

Autor Bayardo Quinto Núñez

De la imperfección

nace la perfección.

Está en los Cielos.

Esencialmente la vida,

no es lo mío

ni lo tuyo,

es el andar

y andar en la penumbra,

dónde no se ven

estrellas, caminos,

ocasos, amaneceres,

y nacimiento sincero

fue por ello

que se pierde el tiempo

quedando resguardado

en algún sitio,

o tal vez

en aquel átomo

dando origen

a otros cuerpos,

a lo impredecible

frente el andén

lleno de oscuridad

errores de cognición

o no se qué,

pero algo será

en cada quien.

Mientras, el pie

en el camino olvidado

se trasmutó en los

siglos y ante los siglos,

mientras tanto

continuamos rondando

en círculos para comprender

lo escrito en los Cielos

que develan lluvias

de ideas, pensamientos

que un día serán escrita

como un canto,

aunque ya cantan

y lo han cantado

eternamente y escrito,

para que cada

día sea un

“novo canto” desde

los cielos al planeta,

no es nada nuevo

porque la misma naturaleza

galáctica cuántica

le canta siempre

al planeta con

o sin tintero, papel

y lápiz, ella misma

se metamorfosea

no de la mano

que lo contengan

otros (as) ahora.

Y. La cultura

de las artes en lo

letrístico, la música,

pohesía, cuentos, novelas

minicuentos, teatro…,

han estado haciendo

una plegaria, desde

hace miles de años

contándole al mundo.

Lo demás es reventa

e invento acomodaticio

mercantilista…, siendo

el mejor canto

el emanado de los ¡Cielos!

*Acerca del autor Bayardo Quinto Núñez, escritor Nicaragüense*.