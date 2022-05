Dan tremenda golpiza a un alumno del Instituto Oriente y directivos se hacen de la vista gorda

Sadit González

Un estudiante del instituto Oriente de Puebla A. C fue brutalmente golpeado por alrededor de 10 a 15 alumnos y los directivos no han tomado cartas en el asunto, la madre del menor pide se haga justicia, pues ya ha puesto las denuncias correspondientes.

Aquí la narración de la madre del afectado:

“Me apena mucho tener que recurrir a este medio. Pero lamentablemente la institución no me ha dejado otra opción.

El día 6 de abril del presente año, mi hijo sufrió abuso físico escolar y bullying en su escuela Instituto Oriente de Puebla, A. C. a la que acude desde 2012.

“Entre 10 a 15 compañeros lo agredieron físicamente, lo patearon, y mientras estaba tirado en el piso cubriéndose el rostro, uno de sus agresores le decía a otro:” -Que te pida perdón de rodillas”.

“Cosa que mi hijo no hizo, porque aparte de que estaba en el suelo yo siempre le he enseñado a tener dignidad y no bajar la cabezs. Todo esto pasó en las canchas del colegio.

“Mi hijo nos habló por su celular para comunicarnos lo sucedido. Al llegar al plantel no nos permitían la entrada.

“Cuando finalmente entramos me dolió el alma ver a mi hijo con golpes en el tórax, espalda, cara y un derrame ocultar izquierdo.

La escuela nos da largas, los agresores siguen asistiendo con total impunidad y aval de los directivos. Mi hijo dejó de ir a clases por el contexto emocional.

“Y ¿cómo lo voy a mandar si va a estar cara a cara con sus agresores?

“Ya estan interpuestas todas las denuncias correspondientes, yo espero que la Secretaría de Educación Pública no deje impune este caso, ya que mi hijo pudo no haber salido con vida de ahí, o con algún mal golpe.

“La respuesta del rector y de los directivos es casi nula. Yo no puedo quedarme callada porque le puede pasar a cualquier estudiante, mi hijo va en bachillerato.

Pónganse en mi lugar, en ver a mi hijo golpeado, enrojecido, dolorido y con miedo. Imagínense mi dolor y ahora mi rabia al ver que los directivos hacen como si no pasara nada.

“Nos dan largas para que nos cansemos, desistamos y terminemos por cambiar a mi hijo de escuela, cuando él es la víctima.

“Sientan mi dolor y mi impotencia como madre, que hacemos un sacrificio para que nuestro hijo tenga una educación mejor, ver cómo en el Instituto Oriente de Puebla, A. C. nos tratan como alumnos de segunda y solo les importa el compadrazgo’.