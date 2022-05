AMLO envía condolencias por masacre en escuela de Texas; no duda que víctimas sean de origen mexicano

TELEVISA

AMLO desconoce si entre las víctimas hay niños nacidos en México, sin embargo, señala que no hay duda de que la mayoría son hijos o nietos de mexicanos

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió sus condolencias por la masacre ocurrida en una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en Texas, Estados Unidos (EEUU), que dejó al menos 21 personas muertas, y no duda que algunas víctimas sean de origen mexicano.

“Quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede, nos duele mucho que hayan estas desgracias”, expresó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador mostró su solidaridad con el Gobierno de EEUU por los momentos tristes y difíciles que está viviendo el pueblo estadounidense, tras el tiroteo.

El Presidente de México desconoce si entre las víctimas hay niños nacidos en México, sin embargo, señala que no hay duda de que la mayoría son hijos o nietos de mexicanos.

“Hasta ahora, de manera directa nacidos acá no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda, es que toda esa región de Texas pertenecía a México, baste ver los apellidos, son hijos o nietos de mexicanos, y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho”, comentó.

AMLO no quiso profundizar en el tema ni las causas de los tiroteos en EEUU debido al reciente duelo.

“Contesto nada más diciéndoles que no quiero tratar ahora ese tema porque está todavía el duelo y no se trata de hablar del origen, las causas y más si es algo que tiene que ver con nosotros, porque hemos estado planteando las cosas, pero sería aprovecharnos de una desgracia, mejor no, mejor vamos a esperar un tiempo”, señaló.

El martes 24 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado de México en Eagle Pass, se encuentra en contacto con las autoridades policíacas, para identificar a posibles mexicanos afectados por el tiroteo en la escuela primaria.

A través de redes sociales, el canciller, Marcelo Ebrard, informó que el cónsul, Ismael Naveja, se encuentra en el centro cívico de Uvalde, a la espera de noticias de posibles connacionales lesionados o víctimas, derivadas de la tragedia.

El tiroteo ocurrido en la escuela primaria Robb es el más letal en EEUU en lo que va de 2022 y ocurrió 10 días después de que 10 personas murieron por disparos en un supermercado en Búfalo, Nueva York.

La masacre en la escuela primaria Robb es el segundo asesinato en un centro escolar más mortífero de la última década, después del ocurrido en 2012 en la escuela de Sandy Hook en Newton, Connecticut, donde 26 personas murieron.