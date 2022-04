Investigación propone incluir en medición de pobreza comorbilidades, ambiente construido y acceso a internet

Staff/Rossi

A decir del Dr. Óscar Martínez, la idea es retomar problemas que la pandemia por COVID-19 hizo evidentes y así tener un mejor acercamiento al fenómeno de la pobreza

En el estudio Beyond multidimensional poverty: challenges of measurement and its link with social policy in Mexico (Más allá de la pobreza multidimensional: desafíos de la medición y su vínculo con la política social en México) docentes de la IBERO y del Colegio de Postgraduados proponen medir de manera multidimensional la pobreza, tomando en cuenta aspectos como comorbilidades, ambiente construido y acceso a internet.

En entrevista, el Dr. Óscar Martínez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, explicó que la propuesta de esta investigación va en relación a medir de manera multidimensional la pobreza, sumando otros aspectos que la pandemia mostró. Si bien estos problemas se notaban desde antes, durante la crisis sanitaria han sido más abrumadores y han exacerbado las desigualdades sociales.

El académico explicó que existen ciertos aspectos que la metodología de medición de la pobreza a nivel mundial ha puesto de relieve y deben contemplarse siempre. En este caso, no se están excluyendo, sino que se están agregando categorías con el fin de poner “ese piso” para construir hacia adelante nuevas categorías y con ello poder discutirlas.

En la investigación realizada por el Dr. Martínez, en conjunto con la Dra. Brenda Coutiño, egresada del Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, y la Dra. Araceli Ramírez-López, del Colegio de Postgraduados, se destaca que en el ámbito de la salud es importante incluir en las mediciones los siguientes aspectos:

Calidad de la atención médica, es decir, que haya medicinas, infraestructura y personal médico.

Comorbilidades. La pandemia mostró que México tiene un grave problema de obesidad, hipertensión arterial y diabetes. Es decir, enfermedades relacionadas con la enfermedad grave por COVID-19.

Salud mental. Es una de las grandes deudas que se tienen a nivel histórico que se agudizó con la crisis sanitaria.

Martínez explicó que, a lo largo de la historia de la medición de la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es el vínculo oficial. Este organismo fue uno de los pioneros a nivel mundial en proponer una medición multidimensional de la pobreza, más allá del ingreso. Es decir, el Coneval hizo un grupo de expertos y generaron esta medición.

“Pero las cosas van avanzando y las metodologías se va rezagando. A veces ya no responde tanto a las necesidades actuales de la sociedad. Hace diez años el acceso a la salud era algo bastante relevante, no sólo hoy en día es importante este acceso, sino la calidad en la atención médica y el que haya infraestructura. Por lo cual, ponemos de relieve ciertas dimensiones que son necesarias para integrarse de manera oficial en la medición de la pobreza”, explicó el también coordinador regional de la Red sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).

Acceso a la tecnología

Para el investigador, el acceso a la tecnología fue un tema importante durante el confinamiento por la pandemia, pues antes ya se mostraban muchas desigualdades respecto al acceso a internet, pero cuando llegó la crisis se volvió un tema prioritario.

“El home office y las clases desde casa mostraron que tenemos un problema grave de acceso, es decir, se visibilizaron desigualdades. Hay zonas en las que llega el internet, pero no a todas las personas. Esto lleva consigo la generación de brechas de acceso a la tecnología y es uno de los puntos en los que se tiene que poner mayor énfasis”, explicó.

Ambiente construido

El investigador dijo que es importante tomar en cuenta el ambiente construido en la medición de la pobreza porque tiene que ver con el hecho de que las personas puedan caminar adecuadamente por sus barrios y calles. Es decir, impacta el que haya banquetas, semáforos y puentes peatonales que, además, sean accesibles para personas con alguna discapacidad.

“Una de nuestras propuestas es incluir el ambiente construido como algo relevante dentro de la medición de la pobreza sobre todo en la parte urbana. Conjuntamente con eso, el transporte público puede ayudar o no en las condiciones de pobreza o desigualdad de las personas”, expresó.

Asimismo, el docente señaló que la inseguridad pública genera pobreza en los barrios y amplias desigualdades, porque estas zonas con amplios problemas de seguridad y crimen tienen problemas económicos fuertes. “Por esto, parte de nuestra propuesta es que este aspecto se incluya en la medición de la pobreza”

La pobreza subjetiva

El presidente de la Red Mexicana de Investigación en Política Social también compartió que la pobreza subjetiva permite una medición más real de la pobreza de acuerdo a los tiempos que vivimos actualmente.

Explicó que la pobreza subjetiva tiene que ver con la satisfacción en distintas áreas de la vida, como la personal y familiar. Esta pobreza incluye variables de percepción sobre la satisfacción de en el trabajo, la familia, el barrio, la parte económica, condiciones de salud y el tiempo libre. Es decir, qué tan satisfechas están las personas en esos aspectos.

“La parte de la pobreza subjetiva es de esas grandes interrogantes que a la hora de que se tratan de unir con las otras categorías, qué tanto ayudan a mejorar la medición. Es decir, ayudan a entender un poco más la integralidad de la pobreza porque aborda aspectos macrosociales. Esta característica es importante de señalar porque la pobreza a nivel individual, hogar o barrio tiene efectos sobre la persona y los hogares como tal”.