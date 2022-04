Miguel Barbosa, las circunstancias y el legado

Debate

Alejado cada vez más de las obras y acciones suntuosas, costosas, visibles, pero insulsas y ya desaparecidas de algunos de sus antecesores, (como el tren Puebla, Cholula, la ruedota de Angelópolis, etc) de algunos de sus antecesores, el gobernador Miguel Barbosa Huerta consolida su legado con importantes obras carreteras en las zonas más alejadas a la capital del estado y, por lo mismo, las de mayor vulnerabilidad.

En su mañanera del martes pasado, Barbosa Huerta informó que ese día inauguraría la rehabilitación de una carretera añorada durante décadas: La de Coxcatlán-Altzayanca, que comunica a la sierra Negra con Veracruz y que permitirá mejorar la seguridad y economía en la región.

Además, también en la zona de Tehuacán, Ajalpan y Zinacatepec, el gobernador entregó tanto tramos modernizados como nuevos de las vías Tlacotepec –Tepetzala. En la segunda ciudad más poblada del estado, inauguró la biblioteca municipal, una alberca en el complejo deportivo, la primera parte del rastro y otras acciones de infraestructura urbana: Gobernador Barbosa inaugura obras de infraestructura carretera, de Salud y deportiva en la sierra Negra por más de 300 mdp

El jueves estará en la sierra Norte para inaugurar un camino muy grande, que abarca Lázaro Cárdenas, Mecapalapa, Metlaltoyuca, una zona que el propio mandatario estatal admitió había sido abandonada por administraciones anteriores, que gastaron mil 100 millones de pesos en un supuesto tren turístico, el Puebla capital-Cholula, inaugurado en enero del 2017 por el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex gobernador Rafael Moreno Valle, pero que fue un elefante blanco que no generó beneficio económico ni social.

EL MÁS AMBICIOSO PROGRAMA CARRETERO

El tren Puebla Cholula no sirvió como atractivo turístico, tampoco detonó inversiones en la zona de la pirámide, sino que fue una sangría para las finanzas de la entidad y, por ende, la administración dejó de subsidiarlo a inicios de este año: Video desde Puebla: Gobernador Barbosa anunció que el Tren Turístico dejará de funcionar en 2022

A diferencia de obras suntuosas y onerosas cuya única finalidad era la de ser visibles, para posicionar políticamente al ex gobernador fallecido en el helicopterazo del 2018, la infraestructura que dejará Barbosa Huerta como legado sí contribuirá a mejorar la calidad de vida de la gente, como lo adelantó el mismo gobernador el martes pasado, cuando informó que el próximo lunes entregará la remodelación de la carretera interserrrana.

Además, el miércoles de la semana entrante estará en Teziutlán, donde también entregará proyectos carreteros y lo mismo hará en las próximas semanas en la mixteca, con Izúcar de Matamoros, Acatlán, Chiautla, Tulcingo de Valle, Coatzingo, etc. Se trata del más ambicioso plan de modernización y reconstrucción de camiones para el estado en los últimos tiempos: Mi gobierno mantiene convicción de cercanía con la gente; no hay abuso ni atropellos: MBH

LA URGENTE RECOMPOSIÓN SOCIAL

El programa de infraestructura del gobierno estatal NO se centra en la capital del estado ni en la zona metropolitana, tampoco se trata de museos hechos con sobrecosto por alguno de los más famosos arquitectos del mundo, como Toyo Ito y el Barroco: Museo Barroco…fracaso económico, éxito arquitectónico y apenas en la medianía de visitas

Pero la reconexión carretera lanzada por Barbosa Huerta permitirá acelerar los planes de salud, seguridad, mejorará la actividad económica en todas las regiones de Puebla y, lo más importante, representa una acción de justicia social en beneficio de la población y sectores sociales con más necesidad: Gobernador Barbosa entrega el rastro, biblioteca, entre otras obras para Tehuacán

Con ello, no solamente crece y se actualiza la infraestructura del estado, sino que se dan pasos firmes y decididos por la recomposición social, ya que desde el gobierno estatal se generan beneficios concretos, tangibles en todas las regiones y se alienta la actividad económica para la población de las zonas más vulnerables de Puebla.