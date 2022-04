Guía para el estudio de la literatura sobre la violencia contra las mujeres

Universitat Oberta de Catalunya

La publicación responde al creciente interés que despierta la temática y ayudará al estudiantado a identificar los diferentes tipos de violencias y a hacer un uso riguroso de la terminología.

La guía contará con una versión en español y será accesible en abierto, lo que permitirá que pueda usarla toda la comunidad académica.

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de terceros en algún momento de su vida, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La gran magnitud de este problema hace que sea una temática recurrente en la literatura, donde se plasma de manera explícita o de manera muy sutil e, incluso, inconsciente. En el primer grupo destacan obras como Càmfora, de la escritora de Tremp Maria Barbal, o Mujer en punto cero, de la egipcia Nawal El Saadawi. En el segundo hay todo tipo de obras, desde clásicos hasta literatura contemporánea, a causa de la cotidianidad secular de esta realidad.

Con el objetivo de dotar al estudiantado de herramientas y fundamentos teóricos para analizar correctamente la literatura sobre violencias contra las mujeres, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha iniciado el proceso de redacción de una guía para la elaboración de trabajos de final de grado (TFG) y trabajos de final de máster (TFM) sobre violencias contra las mujeres (físicas, psíquicas, estructurales y simbólicas) en el ámbito de los estudios literarios y editoriales.

“La actual oleada feminista ha incentivado el interés para hacer TFG y TFM sobre las violencias contra las mujeres, pero hemos identificado que los estudiantes tienen problemas para abordar esta temática porque tradicionalmente no se han llevado a cabo análisis de las obras literarias poniendo el foco en la violencia machista”, explica Teresa Iribarren, investigadora responsable del proyecto. “Con esta guía, los estudiantes aprenderán a identificar los diferentes tipos de violencias machistas; también les ayudará a ser rigurosos en el uso de la terminología y los conceptos, y les enseñará a no desviarse del tema que los ocupa con análisis que no vienen a cuento”, añade la profesora del máster de Edición Digital de la UOC y directora del grupo de investigación Literatura Catalana, Mundo Editorial y Sociedad (LiCMES).

La guía ha conseguido una de las ayudas destinadas a proyectos de innovación para la mejora de la calidad docente en materia de violencia de género que otorga la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), de la Generalitat de Cataluña. Además, contará con una versión en catalán y una en castellano, será publicada en los próximos meses por la editorial italiana Ca’ Foscari. El contenido será accesible en abierto, lo que permitirá que pueda usarla toda la comunidad académica, más allá de la UOC.

Solo en la UOC, se implementará en cinco programas que imparten asignaturas de literatura: el grado de Lengua y Literatura Catalanas; el grado de Humanidades; el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC); el máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas, y el máster de Edición Digital. En conjunto, será difundida mediante los tutores entre 2.500 estudiantes nacionales e internacionales y más de 150 docentes.

En línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

El proyecto se integra en el Plan de igualdad y responsabilidad social 2020-2025 de la UOC y con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, 4, 5, 8, 10, 11 y 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Con el objetivo 3 (salud y bienestar), porque la guía aborda la violencia tanto física como psicológica, además de otras violencias sistémicas, como la económica, que tienen un impacto directo en la salud de las personas. Con el objetivo 4 (educación de calidad), porque pone el foco en la identificación de situaciones de opresión de todo tipo mediante diferentes formas de violencia. Con el objetivo 5 (igualdad de género), porque es el centro del proyecto.

Con el objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico), porque trata de manera específica violencias sistémicas como las desigualdades en el ámbito profesional y, en particular, en la industria editorial, tradicionalmente marcada por el sesgo de género. Con el objetivo 10 (reducción de las desigualdades), porque promueve no solo la educación inclusiva y la empatía, sino también, y sobre todo, la conciencia sobre la necesidad de poner fin a las condiciones sistémicas que determinan y perpetúan las situaciones de desigualdad. Con el objetivo 11 (ciudades y comunidades sostenibles), porque promueve la seguridad de todas las personas, la inclusividad y las actitudes de resiliencia, que a menudo encuentran la manera de materializarse en la expresión literaria. Y con el objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), porque contribuye a desarrollar el espíritu crítico en torno a todo tipo de conflictos que se dan.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Consejo Interuniversitario de Cataluña y está financiado con los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

Los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu #25añosUOC