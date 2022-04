CFE y Manuel Bartlett Díaz…peor que nunca (Parte 2)

Debate

Por Roberto Desachy Severino

“Soberanía energética”, “nacionalismo”, “cuidar el patrimonio de los mexicanos”, “bajar el precio de la luz” lucían como argumentos más que atractivos y, por lo mismo, Morena los utilizó para tratar de obtener la mayoría calificada, que le permitiera modificar la Constitución y concretar la reforma eléctrica pretendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y aunque el gobierno federal y los diputados morenistas fracasaron al no poder cristalizar la reforma eléctrica, lo cierto es que su retórica parece sólida al contar con argumentos reales, como el hecho histórico de que –efectivamente- los neoliberales del PRIANRD privatizaron todo en beneficio de particulares y de que la propuesta lopezobradorista se supone que iba en sentido contrario: Mario Riestra, Blanca Alcalá, Ignacio Mier y Alejandro Carbajal, entre los poblanos que hablarían en el debate de la reforma eléctrica

El problema es que la realidad, los números demuestran cada año que no es una buena idea darle mayores recursos a una Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en manos de Manuel Bartlett Díaz y su banda está cada vez peor. Porque el año pasado la comisión tuvo su peor déficit financiero desde 1990, cuando comenzó este registro: 60.5 mil millones de pesos.

Además, la CFE vende energía por debajo de su costo de generación. La SHCP le transfiera cada año recursos del Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para cubrir esas pérdidas, que este año ascenderán a 72 mil millones de pesos: CFE, Pemex y los millones de pesos sin aclarar en el marco de la reforma eléctrica pretendida por la 4T.

CONSENTIDO DEL PRESIDENTE, PERO MUY CUESTIONABLE ADMINISTRADOR

Además de cargar con un sindicato depredador (Suterm) y su burocracia dorada, la CFE no solamente no parece estar en las mejores manos, sino que, quizás, se encuentra en las peores desde que el ex gobernador de Puebla se hizo cargo de ella, al inicio de la gestión lopezobradorista: Manuel Bartlett, ¿el Emilio Lozoya de Andrés Manuel López Obrador?

Nadie puede dudar que Bartlett Díaz es de los consentidos, protegidos a capa y espada del presidente López Obrador, pero ¿es buen administrador de la comisión, una de las empresas nacionales con mayor trascendencia social, histórica y económica y a la que, presuntamente, la 4T quiere rescatar?.

Parece que no, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en su análisis integral más reciente (2020) encontró que “se observó un incremento en el saldo de los activos respecto del ejercicio 2019 de 2.5%, el cual se financió principalmente con un aumento en los pasivos, que elevaron su saldo en 8.2%, respecto de 2019. Por su parte, el capital contable de la CFE disminuyó en 10.3%, respecto del ejercicio anterior, principalmente por la pérdida neta registrada en 2020”.

En su más reciente auditoría a la CFE, la ASF precisa que “En 2020, el saldo total de los pasivos de la empresa fue de 1,583,006,619.0 mdp, monto equivalente al 73.3% de los activos. El 10.9% (172,594,848.0 mdp) correspondieron a pasivos de corto plazo y el 89.1% (1,410,411,771.0 mdp) a pasivos de largo plazo.

MENOS INGRESOS Y PÉRDIDAS

“El principal componente del pasivo de corto plazo fue el pasivo financiero de corto plazo por 54,156,163.0 mdp que, sumado a los pasivos por arrendamientos de 20,669,039.0 mdp, corresponde a compromisos financieros de corto plazo por un total de 74,825,202.0 mdp, 43.4% del pasivo de corto plazo, en tanto que las cuentas por pagar a contratistas y proveedores, por 36,324,045.0 mdp, fue el siguiente rubro más significativo, con el 21.0% de los pasivos de corto plazo.

“En cuanto a los pasivos de largo plazo (que representaron 89.1% del total de pasivos), los rubros más significativos fueron los pasivos por arrendamientos por 588,086,102.0 mdp,11/ el pasivo financiero de largo plazo con 309,392,439.0 mdp12/ y los pasivos laborales de 487,324,896.0 mdp.13/ En su conjunto, estos tres conceptos representaron 98.2% del pasivo de largo plazo.

Además de los pasivos, a la actual gestión de la CFE enfrentó en 2020 un problema financiero doble: Menos ingresos y pérdidas, según el estudio de la ASF, que detalló que la empresa generó entradas 36 por ciento menores a la del año anterior: “En 2020, la empresa obtuvo ingresos por ventas14/ de 477,375,435.0 mdp.

“Los cuales disminuyeron respecto de los obtenidos en 2019, debido a la reducción en el consumo de energía eléctrica y a la baja en ventas de gas natural y gas licuado, como resultado de las medidas para reducir la propagación del virus SARS-CoV-2,15/ cabe señalar que, de 2019 a 2020, los ingresos por la venta de energía eléctrica, a los sectores industrial, comercial y de servicios, disminuyeron 35.9%”.

MANUEL BARTLETT CONSIENTE AL SINDICATO…EN DETRIMENTO DE LA CFE

Aparte de ver mermados sus ingresos, la empresa registró pérdidas millonarias: “Las erogaciones del resultado integral de financiamiento ascendieron 92,389,716.0 mdp, y obtuvo otros ingresos (netos) de 10,845,965.0 mdp, lo que presentó una pérdida antes de impuestos de 73,550,142.0 mdp; en 2020 tuvo un impuesto a la utilidad a cargo de 12,446,226.0 mdp, por lo que presentó una pérdida neta en el ejercicio de 85,996,368.0 mdp (margen neto negativo de 18.0% sobre los ingresos por ventas)”.

Y uno de los factores por los que 2020 fue un pésimo año para la CFE es porque en el 2016 obtuvo lo que la auditoría llama “beneficios” en el costo de sus empleados, pero con Bartlett Díaz al frente de la dependencia, se modificó el contrato colectivo de trabajo para el bienio 2020-22 en el rubro de la jubilación, lo que aumentó las obligaciones financieras de la CFE: Suterm y burocracia dorada, los verdaderos lastres de la CFE: Parte 1

Así que los números demuestran que, con el ex gobernador de Puebla al frente, los resultados de la institución no solamente no mejoran, sino que acumula números rojos, como lo demuestra el hecho de que ascendió a 857 925. 1 miles de pesos el impacto por económico por la pérdida de energía, de acuerdo a la investigación de la ASF.

Este contexto obliga a cuestionarse si, más allá de la retórica política-ideológica de la 4T, ¿en verdad era buena idea darles a la CFE y Manuel Bartlett Díaz más recursos a través de atribuciones legales con la reforma eléctrica?.