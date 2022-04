Salvador Macip: “Tenemos que adoptar un enfoque de salud planetaria para evitar futuras pandemias”

Universitat Oberta de Catalunya

7 de abril: Día Mundial de la Salud.

Este mes de marzo se cumplieron dos años del estallido de la pandemia de COVID-19. Una crisis sanitaria mundial que, según los datos oficiales, hasta el momento ha dejado casi seis millones de muertos y 500 millones de personas contagiadas. Dos años después, para el Doctor Salvador Macip Maresma, médico y doctor en genética molecular, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigador de la Universidad de Leicester el balance de lo que tendríamos que haber aprendido tras esta pandemia: “es el haber aprendido que no estábamos preparados para la gestión de esta crisis sanitaria, así como reconocer que hay que hacer un trabajo previo para estar a punto para futuras crisis de salud del estilo de una pandemia”. Y añade: “Tenemos que mejorar respecto a la preparación que teníamos antes de esta crisis sanitaria porque habrá más pandemias –esto es algo que sabemos seguro– y la preparación marca la diferencia, sobre todo en los primeros meses, en el impacto que estas puedan llegar tener”.

Desde hace unas semanas algunos países han empezado a eliminar las principales restricciones e incluso las cuarentenas por COVID-19 para dar paso a una “gripalización” de la COVID-19. Macip asegura que lo más probable es que el virus SARS COV 2 se quede y conviva entre nosotros como pasó con otros coronavirus en el pasado. “Hoy en día tenemos distintos coronavirus que tienen un papel relativamente menor en la salud y que causan simples resfriados. La idea y esperanza es que el SARS COV 2 siga este mismo patrón, de manera que acabemos teniendo un virus que va a ir apareciendo de manera estacional causando ciertos problemas de salud y una cierta mortalidad, pero ya no esta disrupción tan terrible de la vida que hemos visto en estos dos últimos años”, explica el investigador.

Salud planetaria y divulgación científica para hacer frente a futuras pandemias

La salud planetaria se ha definido como la consecución del nivel máximo de salud, bienestar y equidad en todo el mundo respetando los límites de los sistemas naturales de la Tierra mediante la integración de varios sistemas humanos (políticos, económicos y sociales). Es un concepto relativamente nuevo, pero que, dado el contexto de pandemia y emergencia climática actual, en poco tiempo ha adquirido una gran relevancia. “Los humanos, los animales, las plantas y los microorganismos vivimos en un planeta como parte de un todo. Los humanos tendemos a separar esto pero con la pandemia hemos visto que cuando un microbio salta de un animal a otro y acaba llegando a un ser humano, se puede generar una disrupción muy grande en nuestro estilo de vida”, relata el profesor.

Por este motivo, Macip asegura que “tenemos que empezar a abordar los problemas de salud desde un enfoque de salud planetaria”. “Si no cuidamos el planeta y nuestro entorno esto puede revertir no solamente en los efectos que estamos viendo en el cambio climático, sino también en el estallido de nuevas pandemias”, asegura el profesor. Y añade: “Seguramente se acabará confirmando que la pandemia que hemos vivido ahora salió de los murciélagos, en un momento, una zona y un tipo de contacto que los humanos tendríamos que evitar con ciertos animales salvajes. Es probable que la pandemia del futuro, que no sabemos cuál será, también proceda de ahí, y por ello tenemos que evitar o reducir al máximo las posibilidades de que esto pase cuidando el ecosistema, el entorno, así como nuestra relación con los animales y los microbios”.

Pero para hacer frente a futuras pandemias también debemos tener en cuenta la importancia de la comunicación y la divulgación científica. “En momentos de crisis hay que dar paso a los científicos y científicas porque son los que nos van a ayudar a encontrar las soluciones a los problemas de salud, pero también hay que cuidar mucho la comunicación. Hay que buscar fármacos, vacunas nuevas y hacer lo que haga falta cuando haya una crisis de salud, pero los científicos tenemos que salir a divulgar y explicar muy bien lo que estamos haciendo para evitar la desinformación”, apunta Macip.

Los retos de salud para una población cada vez más envejecida

Durante la entrevista Macip asegura que uno de los principales retos de salud que tendremos que enfrentar en el futuro es el que está relacionado con el envejecimiento progresivo de la población. “Cada vez tenemos más población con una edad avanzada y esto conlleva una serie de problemas asociados: cuanto más vivimos, más enfermedades tenemos. En el futuro tenemos que pensar no sólo en tratar las enfermedades relacionadas a la vejez –como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas– sino en cómo tratar la vejez en sí misma y centrarnos en cómo podemos eliminar esta base que hace a las personas más susceptibles a contraer estas enfermedades”, señala el investigador. Y añade: “Si conseguimos evitar, frenar, reducir o mejorar el envejecimiento, también conseguiremos reducir todas las enfermedades asociadas a esta situación”.

