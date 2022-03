¡J Balvin presente! Estos son los artistas que se presentarán en los Premios Grammy

MILENIO

Después de lo que han significado las últimas semanas para J Balvin, el colombiano junto a, María Becerra, John Legend, Silk Sonic y Carrie Underwood actuarán en la gala de los Grammy, que celebrarán su 64 edición el próximo domingo en Las Vegas.

Los cantantes previamente confirmados por la Academia estadounidense de la Grabación incluyen a Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, BTS, Jack Harlow, Brothers Osborne y H.E.R.

Tras ser pospuestos en enero pasado debido a la pandemia, este año los Grammyse celebrarán en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en lugar del Staples Center de Los Ángeles, y serán presentados por el cómico Trevor Noah.

