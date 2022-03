Costa Rica amarró Repechaje y mandó a EE.UU. al tercer lugar de la Concacaf

MEDIO TIEMPO

La Selección de Costa Rica culminó con triunfo y confirmando su puesto en el Repechaje internacional al vencer 2-0 a los Estados Unidos que bajó al tercer puesto de la eliminatoria.

Los ticos sumaron 3 victorias al hilo y necesitaban de un milagro y una goleada histórica para meterse directos, por lo que el Repechaje era prácticamente un hecho.

Lo que sí, es que bajó a Estados Unidos al tercer puesto del Octagonal Final, y estas dos naciones quedaron empatadas con 25 puntos. Costa Rica se preparará ahora para enfrentarse a Nueva Zelanda en junio en tierras mundialistas para buscar uno de los últimos boletos a Qatar 2022.

¡GOL! Anthony Contreras anota por segundo partido consecutivo y Costa Rica amplía su ventaja ⚽

–

GOAL! Anthony Contreras scores for the second straight game and Costa Rica leads by two ⚽

⏱️ 59' 🇨🇷 2 vs 🇺🇸 0#CWCQ pic.twitter.com/4UBPT2fVxW

— Concacaf (@Concacaf) March 31, 2022