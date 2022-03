Ya no se cuentan positivos, ¡Se acabó la pandemia!

Por María Beatriz Muñoz Ruiz

Cuando pensé que el gobierno español había entrado en su fase de coherencia moderada, resulta que me vuelven a sorprender con la nueva estrategia de vigilancia y control frente a la covid, aprobada por la Comisión de Salud Pública.

Que bien queda eso de Comisión de Salud Pública, ¿verdad? A saber quiénes la forman, pero esta vez no voy a decir que son estúpidos o que no piensan; no, esta vez lo han pensado muy bien, sobre todo para los empresarios y para la economía del país.

Así que esta vez voy a comenzar diciendo que yo estoy equivocada al criticar sus medidas; medidas entre las que entran el dejar de contabilizar los positivos por covid sin no son hospitalizados, y eliminar la cuarentena si no estás enfermo de cojones, perdón por la expresión, pero quería resumir brevemente unas cuantas palabras que se explican estúpidamente sin decir mucho más de lo que yo he dicho.

Es decir; se puede ir a trabajar siendo positivo, se puede enviar a los niños al colegio siendo positivos, simplemente, debemos “extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales”.

¿Y eso cómo se hace en un aula con 30 niños? ¿Cómo se hace cuando tienes que atender a clientes?

Entonces surgen en mi cabeza preguntas que me inquietan: Si voy a una frutería en la que, como es lógico, la frutera ha tenido que manipular la fruta, ¿es seguro?

Antes nos decían que nos quedásemos en casa, ahora, que salgamos a la calle y convivamos con positivos como si no pasase nada, increíble, ¿no?

¿Cómo es posible que lo que ayer era negro hoy sea blanco? Comprendería que pasara a gris, ¿pero a blanco?

Los lumbreras que hayan tomado esta decisión seguro que no han pasado el virus, o lo han pasado leve, porque si no, jamás estarían hablando de eliminar las bajas laborales por covid.

Ahora mismo, mientras escribo este artículo, puedo contar ya cinco días desde que di positivo en covid, así que aquí estoy, confinada junto a mi marido y mis hijos, todos positivos.

Si me hice el test de antígenos fue porque lo que pensaba que era un terrible resfriado se me comenzó a complicar con síntomas demasiado exagerados; dolor de tórax, asfixia, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular y un cansancio que no me dejaba mover ni un solo dedo.

Esa mañana, mi hijo no había ido al cole porque ya estaba enfermo con lo que pensábamos era un resfriado, pero yo iba empeorando por minutos, mis movimientos eran como los de los perezosos, cuando terminé de hacer la comida me faltó llorar, solo quería acostarme, me dolía todo el cuerpo, no tenía ni hambre.

Cuando por la tarde me compró mi marido los test y nos los hicimos, aquello parecía un congreso de positivos, y bajo mi experiencia, os puedo decir que no tuvimos la suerte de los que pasan un simple resfriadito, nosotros hemos estado mal, arrastrándonos de sofá en sofá hasta la cama, había momentos que mejorabas y momentos en los que desesperabas, eso añadido al hecho de que mi niña ha estado cuatro días encerrada en su cuarto porque salía negativa.

A cada persona le afecta el virus de una forma distinta, algunos ni se enteran, otros lo pasan mal, pero los que me preocupan son las personas de riesgo, ¿Cómo pretenden ventilar los sitios cerrados en los que estén trabajando positivos? ¿Les exigirán a los empresarios ahora que se gasten más dinero en algún tipo de aparato para ventilar? Tal vez han decidido bajar la luz y tienen que compensar con un nuevo gasto, puede también que hayan pensado en quitarse de en medio a las personas de riesgo porque necesiten de una población sana que pueda enfrentar cualquier contratiempo en caso de guerra.

Como me gustaría saber que se cuece tras la toma de esas decisiones absurdas para nosotros. Porque no os engañéis, de estúpidos no tienen nada, si hacen algo es por un motivo, y si toman una decisión como ésta, en la que se perjudica la salud de la gente, es por una razón, y no es que sea adivina, pero en cualquier decisión se antepone el dinero, así que, si algo puede justificar que muera gente, eso es el dinero.

¿Qué pensáis? Igual los estoy sobre estimando y son realmente estúpidos.