Eduardo Rivera y la encrucijada de confrontarse con el gobernador por dos millones de pesos

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Yo no me confrontaría con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta por dos millones de pesos. Mucho menos si tuviera aspiraciones políticas para el 2024, como es el caso del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien este martes quedó en una interesante encrucijada por su intención de concesionar durante 10 años la comercialización de paraderos, pendones y demás en la vía pública.

El lunes pasado, el secretario municipal de Gestión y Desarrollo Urbano, Michel Chaín Carrillo, indicó que el ayuntamiento esperaría obtener 2.2 millones de pesos de la empresa que obtenga la concesión de los mencionados paraderos, pendones y mobiliario capitalino: Video desde Puebla: Se esperan 2.2 mdp de la empresa de publicidad en paraderos y la concesión es por 10 años, señaló Michel Chaín

Sin embargo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ya dejó muy clara su posición de rechazar que la administración municipal concesioné por más de 4 o 5 años dicho bien común:“¿Si no hay persecución, se extienden la alitas?”, cuestionó el gobernador Miguel Barbosa ante la concesión de 10 años de paraderos

Así que el presidente Eduardo Rivera pareciera estar en la encrucijada de confrontarse o, al menos, distanciarse políticamente de la administración estatal a cambio de lo que parece ser una cantidad realmente ínfima. No creo que valga la pena y, si alguien tiene dudas al respecto, sería conveniente que le preguntara a la ex edila, Claudia Rivera Vivanco.

CLAUDIA RIVERA, ARTURO DURAZO, LOURDES ROSALES Y EL GRAVE ERROR DE PELEARSE CON EL EJECUTIVO ESTATAL…A CAMBIO DE NADA

Urge que alguno de los hermanos Montiel Solana que trabajan en el ayuntamiento de Puebla, Carlos y/o Pablo, se pongan las pilas y comiencen a servirle al edil Eduardo Rivera, que necesita operadores políticos reales, para desactivar un potencial conflicto con el gobierno y Congreso local por el asunto de la concesión del mobiliario urbano:Video desde Puebla: Congreso no tiene facultad para aprobar una concesión, advirtió Eduardo Rivera

Los hermanitos Pablito y Carlitos Montiel deberían revisar la historia reciente, la de la ex presidenta Claudia Rivera, quien obedeció indicaciones del entonces secretario federal de Seguridad Pública, Arturo Durazo y echó para atrás el acuerdo que tenía con el gobierno estatal para nombrar como titular de esa área a Carla Morales, pese a que –como ya se dijo- había coincidido en hacer esa designación: Claudia Rivera rechaza nombrar a Carla Morales como secretaria de Seguridad Pública y solicita apoyo a Alfonso Durazo

La historia cuenta que el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, utilizó a Claudia Rivera para una revancha política y le ofreció apoyo a la entonces presidenta municipal, que cayó en la trampa, se retractó de su propia palabra y provocó la ruptura con el gobernador Luis Miguel Barbosa, sin que – hasta la fecha- haya ganado absolutamente nada, con excepción de una fallida candidatura a reelegirse: Alfonso Durazo, el que impidió el relevo de Lourdes Rosales en la secretaría de Seguridad Ciudadana

La ex munícipe no ganó nada: Su carrera política se estancó y dejó como secretaria de Seguridad a un personaje, Lourdes Rosales, que ni siquiera le fue leal y no desempeñó bien su papel, porque permitió que se elevaran los índices delictivos de Puebla capital. Este es el espejo en que Eduardo Rivera Pérez y sus colaboradores NO deberían querer reflejarse, ¿o si?.

ARTURO RUEDA, CAMBIO Y LA EVIDENTE MANIPULACIÓN CON FINES FINANCIEROS

Como periodista, a diario sigo las ruedas de prensa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, porque –en muchas ocasiones- son los eventos informativos más trascendentes del día, es uno de los principales actores políticos y sociales del estado y, en su caso particular y como decimos los reporteros, Miguel Barbosa siempre da nota.

Por lo mismo, me extrañó que en la mañanera de este martes acudiera un supuesto reportero de Cambio, aunque cuando hizo su cuestionamiento entendí para qué y quién lo había enviado, puesto que su pregunta tuvo toda la intención de confrontar al gobernador contra el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien –al parecer- se niega a acceder a las demandas financieras que desde el año pasado le hiciera un directivo de ese medio por partida doble.

Pese a que en sus páginas han circulado plumas muy destacadas, como las de Gabriel Sánchez Andraca, Jesús Rivera, Mario Alberto Mejía y mucho más, este diario se ha convertido en una herramienta de presión –por no decir chantaje- política y económica, como un día lo admitió claramente su director Arturo Rueda, cuando le dijo a Jorge Estefan que él no vendía tlacoyos, sino que administraba la reputación de políticos.

Es obvio que dentro del ejercicio periodístico cada medio es libre de seguir su agenda y que- además de espacios de comunicación – configuramos empresas; sin embargo, el torcer, manipular y desvirtuar con fines económicos está más ligado a un acto delictivo que a un hecho informativo, como lo han constatado algunas de las víctimas de Arturo Rueda, incluyendo al mismo Jorge Estefan, Karina Pérez Popoca, Alfonso Esparza Ortiz y, hoy, el mismo Eduardo Rivera: Las mentiras flagrantes de Arturo Rueda en Cambio…y las ganas de joder de Francisco Romero Serrano