El avión de Miley Cyrus que iba a Paraguay fue impactado por un rayo y aterrizó de emergencia en Ciudad del Este

La aeronave en la viajaba hacia Asunción la artista estadounidense Miley Cyrus fue impactada por un rayo y debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Ciudad del Este, antes de abandonar Paraguay con rumbo a Brasil.

“Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo”, escribió este miércoles la cantante a sus millones de seguidores en su cuenta de Twitter.

La intérprete de éxitos como “Angels like you” confirmó que la tripulación, su banda, amigos y familiares que viajaban junto a ella “están a salvo después de un aterrizaje de emergencia”.

We were unfortunately unable to fly into Paraguay. 💔 I LOVE YOU. pic.twitter.com/RxjPmMNdke

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022