¡Gorillaz lanza fechas para su gira mundial!

MILENIO

Así es, parece que varios artistas del mundo se pusieron de acuerdo para anunciar sus giras este año, desde Lady Gaga con su Chromatica Ball Tour hasta Bad Bunny con el World’s Hottest Tour. Y no es para menos, pues el descenso de los casos por Covid-19 ha permitido que cada vez existan más conciertos alrededor del mundo.

Es en esta ocasión la banda inglesa dió a conocer las fechas para su próxima gira mundial llamada Gorillaz World Tour 2022 y tendrá paso por países como Alemania, Francia, Inglaterra, pero sobre todo, Gorillaz confirmó dos fechas para visitar México. Así que si no considerabas esto, ponte a ahorrar, pues Monterrey y Querétaro son los primeros lugares que visitará la agrupación creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett.

¿Qué otras ciudades visitarán?

La gira de Gorillaz comenzará con la visita a países latinoamericanos para posteriormente presentarse en Europa. La primera parada será en la ciudad de Montevideo, Uruguay y su último espectáculo será en Londres. A continuación te dejamos el calendario completo con todas las fechas de esta gira.

Fechas en Latinoamérica

#GORILLAZWORLDTOUR2022

…plus more tba 👀

Where do you want to see Gorillaz next?

🎟 https://t.co/OmQwxrg90Z pic.twitter.com/DCq43dpQEA

— gorillaz (@gorillaz) March 9, 2022