‘Nadie quedará impune’: Kuri tras reunión con Arriola y Solares

Excelsior-Adrenalina

El gobernador había anunciado en conferencia que citaría al presidente de la Liga MX y al presidente del Club Querétaro; reiteró que no hay personas fallecidas, sólo 23 heridos

Luego de haber anuncia una serie de acciones para dar con los responsables de los hechos violentos ayer en el Estadio Corregidora, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se reunió con el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, y el presidente del Club Querétaro, Gabriel Solares.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que su reunión se trató para “continuar con todas las líneas de investigación y determinar responsables por acción u omisión”.

Incluso, como lo hizo en la mañana durante una conferencia sobre estos hechos, aseguró que “nadie quedará impune”.

En dicho encuentro con los medios de información, Kuri González anunció que citaría a Mikel Arriola y a Gabriel Solares para atender este tema.

La seguridad del estadio es responsabilidad principalmente privada, por lo que he citado el día de hoy a Mikel Arriola, presidente de Federación Mexicana de Futbol, así como a Gabriel Solares, presidente del Club Gallos Blancos del Querétaro”, precisó.

Aclaró además que si bien hay al momento 23 personas heridas (3 graves, 10 delicados y 10 más sin gravedad) no hay reportes de fallecidos.

“Es Inaceptable que una tragedia como ésta, porque lo es pese a no tener muertos, y lo repito: es una tragedia, porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no lo es y no podemos permitir que se politice”, sostuvo.

De acuerdo con Kuri González, autoridades locales ya han abierto carpetas de investigación en las que se incluye el delito de homicidio en grado de tentativa sobre estos hechos que han dado la vuelta al mundo.