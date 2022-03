Goya Europa distribuirá cientos de miles de libras de comida al pueblo de Ucrania

PRNewswire

Goya Europa, el brazo europeo de Goya Foods Inc., distribuirá cientos de miles de libras de comida al pueblo de Ucrania en respuesta al llamado internacional para la ayuda esencial de alimentos, combustible y medicamentos. A través de las instalaciones y los distribuidores de Goya en Europa, Goya está posicionada para proporcionar ayuda humanitaria y movilizar rápidamente productos a Ucrania y Polonia, donde muchos refugiados están huyendo.

“A través de nuestra iniciativa global Goya Gives, Goya siempre ha estado al frente en los trabajos de atención de desastre y ayuda humanitaria, sin embargo, este es un ataque y genocidio históricos contra civiles inocentes, y no podemos quedarnos sentados y no hacer nada”, afirmó Bob Unanue, presidente y director ejecutivo de Goya Foods | Goya Europa. “Estamos bendecidos de tener una presencia cercana y tenemos la suerte de poder responder al llamado de ayuda. Enviamos nuestras oraciones y amor al pueblo de Ucrania y a todos los que están en el terreno poniendo sus propias vidas en riesgo para ayudar a aquellos que lo necesitan”.

“La ubicación estratégica de Goya Europa nos permite reaccionar con asistencia inmediata. Ya empezamos a manejar la logística del envío de alimentos a través de nuestros socios distribuidores en Polonia y Ucrania”, afirmó William Unanue, gerente general de Goya Europa.

A través de Goya Gives, Goya donó más de 4,5 millones de libras de alimentos durante la pandemia, más de 1 millón de libras de alimentos al pueblo de Puerto Rico durante el huracán María, más de 400.000 libras de alimentos al pueblo hambriento de Venezuela durante los disturbios gubernamentales, y más de 1 millón de libras de alimentos a Haití durante el terremoto y en casa durante la supertormenta Sandy y los huracanes Isaac, Harvey, Irene e Ida.

Para conocer más acerca de Goya Gives, visite: www.goya.com

