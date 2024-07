Sismo magnitud 5.0 sacude Texas; es el segundo en menos de una semana

MILENIO

La mañana de este viernes se registró un sismo magnitud 5.0 en Texas, Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes el movimiento fue moderado y se sintió principalmente en el condado de Scurry, a unos 94 kilómetros al oeste de Abilene en Taylor.

El sismo se desató alrededor de las 9:28 horas (hora local GMT -5) con epicentro en Hermleigh, a una profundidad superficial de 13 Kilómetros, por lo se sintió ampliamente en el área.

No se reportan daños o impactos significativos debido a este temblor y no se emitió ninguna alerta en particular para la población.

La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte cerca del epicentro que lo que sería un terremoto más profundo de magnitud similar.

El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) registró que el movimiento se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, sin embargo, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas o minutos a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos, o cuando otras agencias estadunidenses emitan su informe.

Cabe resaltar que es el segundo sismo que se registra en Texas, tan sólo en esta semana, ya que lunes 22 de julio se registró un movimiento con magnitud 4.9 en Hermleigh.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en Inglés) confirmó que el sismo del lunes se registró a una profundidad de 17 kilómetros.