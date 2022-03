Centro histórico, parquímetros y la fuerte apuesta de Eduardo Rivera para el 2024

Debate

Roberto Desachy Severino

Aunque seguramente incomodó a más de uno y no faltará quien lo cuestione por sus severas palabras, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, tiene razón al aseverar que la capital del estado, la cuarta ciudad más poblada del país, patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco…se volvió una vergüenza por la apatía, descuido e irresponsabilidad tanto del ayuntamiento pasado como ciudadanos.

Basta recordar que el secretario de Gobernación municipal en la pasada administración, René Sánchez Galindo, nunca tuvo el menor empacho en defender a los ambulantes que azolaron el centro histórico, pese a que la proliferación del comercio informal no solamente afecta a los negocios establecidos, sino que se volvió una fuente de inseguridad, suciedad…y riesgo sanitario en plena pandemia: René Sánchez defiende a ambulantes; solicita no ser “clasistas”

Tampoco se puede obviar que en tres años el ayuntamiento pasado capitalino privilegió a grupos de ambulantes, prácticamente se olvidó del centro histórico como una zona emblemática y turística y – cuando después de dos años de administración intentó llevar a cabo un programa de modernización de la calle 5 de Mayo- careció del oficio político suficiente para que los gobiernos federal y estatal le permitieran concretarlo: Canceladas obras de rehabilitación de las calles 8 a la 14 poniente y corredor 5 de mayo: Claudia Rivera

Así que es claro que el zócalo y centro de la Angelópolis requieren un proyecto de cirugía reconstructiva mayor, quizás, como el que propuso este lunes el ayuntamiento: Video desde Puebla: Eduardo Rivera presenta macro proyecto de modernización y mantenimiento del Centro Histórico y vialidades importantes

PARQUÍMETROS, CATAPULTA O TUMBA POLÍTICA

Pero el edil capitalino y su gestión necesitan recursos para dar mantenimiento al centro y modernizarlo. Y en más de tres años del actual gobierno federal y su Cámara de Diputados han dejado más que claro que no tienen –ni con mucho – alguna intención de enviar fondos a los estados, municipios ni de apoyar programas concretos de obra, al menos no en el estado de Puebla.

Cada fin de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su mayoría en el Congreso de la Unión demuestran que el federalismo y fortalecimiento de los estados y municipios…nunca han estado en su agenda: La polarizante miscelánea fiscal de AMLO

Por lo mismo, cobra sentido que el alcalde Eduardo Rivera promueva la instalación de parquímetros no solamente para reordenar varias zonas de la ciudad, sino también como elemento para que su administración genere los recursos que le permitan modernizar la ciudad, devolverle al centro histórico su belleza y reordenar un municipio que vivió un trienio en el olvido: AMLO proyecta 89 mil 864 mdp para Puebla en 2021 como parte del presupuesto

LA APUESTA DECISIVA…PARA EL 2024

El problema, como siempre, es que los ciudadanos de Puebla capital no estamos acostumbrados a los parquímetros y, desde luego, tampoco nos gusta pagar por estacionarnos en la vía pública. Sin embargo, si el programa de mantenimiento y modernización del centro histórico funciona y mejora el entorno y movilidad urbana, la Angelópolis no solamente podría recuperar parte de su belleza, sino que recibiría un fuerte impulso económico, turístico, social, etc.

Y nadie puede dudar que Eduardo Rivera Pérez afianzaría sus aspiraciones para el 2024, si demuestra ser un buen presidente municipal y logra que la ciudad retome su atractivo y belleza. Pero, si los parquímetros se erigen SOLO en una medida recaudatoria más y no se traducen en mejoras visibles para la ciudad, los negocios y la gente en general, su proyecto sucesorio sufrirá un fuerte impacto.

Así de fuerte es la apuesta del presidente municipal de Puebla para el 2024: Vivo el presente y no me quita el sueño futurear en el 2024: Eduardo Rivera

Pero, en esta ocasión y a diferencia de su primera gestión como alcalde de Puebla (2011-2014), no enfrenta la embestida de un gobernador aferrado a que él y/o los suyos mantengan el poder a cualquier precio, porque Luis Miguel Barbosa no le ha puesto ninguna zancadilla a él ni a los demás alcaldes y/o posibles contendientes en el 2024.