5 películas nominadas a los Oscar 2022 que puedes disfrutar desde cualquier lugar

Staff/Rossi

Disfruta de estos filmes que se disputan la estatuilla dorada este año desde tu smartphone, el cual se convertirá en tu mejor dispositivo para ver películas en alta calidad donde sea

Estamos a poco más de un mes de que se celebren los premios de La Academia, el tiempo perfecto para ver la mayoría de las películas nominadas para recibir la preciada estatuilla durante la gala de los Oscar 2022 en marzo.

Y decimos que la mayoría de las películas, porque son 23 categorías. Sin embargo, estamos seguros que puedes lograr ver una gran cantidad si aprovechas esos momentos en los que no tienes mucho qué hacer, claro, siempre y cuando lleves contigo tu HONOR 50 y unos audífonos como los HONOR Earbuds 2 Lite.

Si aún no sabes por dónde podrías empezar, a continuación 5 películas nominadas a los Oscar 2022 que podrás ver desde diferentes apps que puedes descargar en tu smartphone:

Don’t Look Up: entre sus nominaciones están “Mejor Película”, “Mejor Guión Original” y “Mejor Edición”. La cinta es una comedia producida por Netflix y dirigida por Adam McKay, la cual narra la historia de dos astrónomos quienes se percatan de que un cometa está por chocar y acabar con la Tierra. Tras notarlo, realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad. Sin embargo, en el camino se encuentran con burlas, incredulidad y el mundo de la farándula que los lleva a separarse.

Dune: nominada también a “Mejor Película”, “Mejor Fotografía”, “Mejor Edición” y “Mejores Efectos Especiales”, el filme dirigido por Denis Villeneuve, está disponible en HBO Max. En él se retrata el planeta Arrakis, el cual se está convirtiendo en el planeta más importante del universo, razón que desata una gran guerra interestelar.

CODA: es otra de las grandes nominadas a “Mejor Película” y uno de sus actores, Troy Kotsur, a “Mejor Actor de Reparto”. Se trata de una comedia dramática que dirigió Sian Heder y que puede verse desde Amazon Prime. En ella se sigue la vida de Ruby, una joven cuya familia es sorda y que se aventura a luchar por su sueño: el canto.

King Richard: está nominada a “Mejor Película”, “Mejor Guión Original”, “Mejor Canción Original” y Will Smith, su protagonista, como “Mejor Actor”, relata la historia de un padre de dos talentosos atletas que tiene en mente llevar a sus hijos a la fama mundial. La película, dirigida por Reinaldo Marcus Green y disponible en HBO Max, está inspirada en hechos reales.

Raya And The Last Dragon: está nominada a “Mejor Película Animada”. Fue dirigida por Carlos López Estrada y Don Hall, y está disponible en Disney Plus. La cinta muestra un mundo donde dragones y humanos pueden convivir: Kumandra. Sin embargo, los dragones se sacrifican para salvar a la humanidad, cuando el mundo se ve amenazado por fuerzas del mal.

Con estas cinco películas comienza, para que no te pierdas cuando escuches que tus amigos están hablando sobre las nominaciones. Lo mejor, es que la gran pantalla con colores nítidos del smartphone de HONOR, donde podrás descargar las aplicaciones de las diferentes plataformas de streaming desde la Google Play Store, y los auriculares con cancelación de ruido de la misma marca te permitirán vivir una experiencia cinematográfica en donde sea que te encuentres.