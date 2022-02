Sofía Rivera Torres platica sobre Mabe, su personaje en “Si nos dejan”

Por Mino D’Blanc

La actriz Sofía Rivera Torres le da vida a Mabe en la telenovela “Si nos dejan”, que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por “las estrellas”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel , de Televisa.

MD’B: Esta es la primera telenovela que haces. ¿Cómo llegó Mabe a tu vida?

SRT: En realidad llegó de una manera muy bonita y totalmente inesperada que eso es parte de lo que lo hizo tan mágico. Me buscaron por Instagram y básicamente me dijeron “mira, a la gente encargada les gustas tú para el personaje, entonces te quieren hacer un casting y si lo pasas, quedas, pero si no te interesa buscamos a otra persona, pero en realidad no tenemos a otra persona, te quieren a ti”. Entonces para mí que estudié la licenciatura en comunicación, pero también estudié actuación en Casa Azul y ya había hecho otros proyectos en cine. Dije: “¡Wow! ¡Qué increíble que Dios me está mandando este proyecto y que la vida me está regalando esta oportunidad de seguir creciendo mi carrera televisiva! Y ahora llevarla en una faceta y en una dirección que yo la verdad no lo había pensado, no es algo que haya cruzado por mi mente actuar en telenovelas.

Y por lo mismo prácticamente fue algo que dije “no, no le puedo decir que no a esta oportunidad; tengo que saber quién es Sofía ante estos retos y ante estas dificultades que me tira la vida y creo que me crecí para hacer merecedora de estas oportunidades y la verdad es que no fue fácil dejar a mi familia de Imagen Televisión y de qué importa y tratar de dividir mi tiempo entre ambas producciones que se vuelve algo súper complicado y agotador, pero yo sabía que esto iba a dar frutos que iban a valer absolutamente toda la pena.

MD’B: Empezabas con una pequeña participación y Mabe, tu personaje se fue a toda la telenovela.

SRT: Sí caray. Eso llevaba esperando yo ansiosa desde que arrancó. La verdad es que yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada, me encanta ver las reacciones que provoca en la gente cómo Mabe va creciendo y va ganando terreno en “Si nos dejan”. Yo sé que es un personaje que genera muchas emociones encontradas en las personas que lo ven. Unas la ven como del equipo de las malas, la mejor amiga de Julieta, la mejor amiga de la antagonista.

A pesar de que siempre le dice a Julieta que lo que está haciendo está mal y la regaña, como que la ven de ese equipo y de repente hay personas que la ven y como que se identifican con ella. Es en sí una mujer en realidad noble, trabajadora, fregona y enamorada, una mujer que se está dejando llevar y se está dejando ilusionar con un hombre que evidentemente es irresistible porque todas las mujeres de la telenovela se mueren por él que es Martín Guerra, entonces quién sabe en qué va a acabar esto.

MD’B: Tu personaje es periodista y por ende tiene que ver con muchas cosas que has hecho en tu vida.

SRT: Claro que sí. Muchos años estuve en el noticiero matutino de Imagen Televisión. Aunque nunca he hecho prensa escrita, siempre he estado en televisión, sin duda me siento muy identificada con Mabe en muchísimas maneras y también totalmente identificada con la contraparte de Mabe, con lo opuesto de Mabe que sería esa historia que tanto reprueba con Julieta y con Sergio que eran dos conductores que trabajaban en el mismo programa, que se enamoraron estando juntos y que Mabe le dice a ella “no estés con él, es un viejito, quién te manda a enamorarte de un hombre tan ruco” y mira, ya estoy yo con mi esposo. Entonces muchas similitudes por todas partes.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Mabe?

SRT: Falta todavía ver cómo se va a desenvolver esta historia de amor, pero la lección más grande que me ha dejado es no perder el temple. Mabe nunca deja de ser una dama, nunca se rige por sus emociones, siempre se rige por la cabeza, y eso es algo que yo le admiro mucho porque de pronto en la vida soy una persona con un carácter muy fuerte, para bien cuando me emociono que se nota que me emociono y que estoy muy feliz, pero por supuesto eso tiene su contraparte que cuando estoy triste o cuando estoy enojada de pronto dejo que me gane la emoción y eso es la enseñanza más bonita y más noble que me dejó Mabe Rangel.

MD’B: ¿En qué se parecen Mabe y tú, además de lo del periodismo, y en qué no se parecen?

SRT: De pronto vivimos en una sociedad como en la que vivimos que cuando un hombre sabe lo que quiere y va por ello y dice “nada me va a sacar de este camino, quiero estar contigo y me encantas”, se le aplaude; pero en cambio cuando una mujer hace lo mismo, como es el caso de Mabe, se le reprueba. Y creo que algo en lo que yo me identifico muchísimo con Mabe es esa certeza de saber lo que quiero. Cuando yo decidí “esto es lo que quiero para mi vida, esta es la persona que amo y nadie me va a quitar de este camino” lo cumplí. No sabemos si Mabe va a correr la misma suerte, pero sí le deseamos que se le haga.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Si nos dejan” en esta recta final de la telenovela?

SRT: Sobra decir que todo lo que ha pasado hasta este momento es para acomodar la situación para esta última historia que está por contarse, éste último pedazo de la historia es el clímax de “Si nos dejan”, es donde todo se termina de enredar y las cosas se tienen que acomodar, caigan las cartas que caigan. Viene lo mejor de todos los mundos; ¿qué va a pasar con el embarazo de Julieta? ¿Cuál es el futuro de Sergio, si va a terminar con Julieta o con Alicia? ¿Qué va a pasar con Martín y con Mabe, a quién va a elegir?, que ahorita se ve que Martín y Alicia están pasando una situación tan complicada.

Realmente todos estos temas que en las telenovelas son una versión súper exagerada de la vida, pero no dejan de ser la vida misma. Yo creo que todas las personas que veamos “Si nos dejan” nos podemos sentir identificados en realidad con alguno de esos personajes y aprender de sus aciertos y de sus errores. Y los aciertos y los errores más grandes más grandes aún están por venir y con ellos grandes lecciones.