Carlos Vela no jugará hasta los 40 años: “No quiero que me saquen a patadas”

ESPN

El delantero mexicano no piensa alargar su retiro en el fútbol, pues no piensa llegar a los 40 años jugando, y mejor parar cuando ya deje de disfrutarlo

Carlos Vela aseguró que continuará en el fútbol hasta que deje de disfrutarlo, por lo que descartó que pueda emular a jugadores como Cuauhtémoc Blanco o Braulio Luna en jugar hasta llegar a los 40 años.

En entrevista para ESPN, el jugador del LAFC dejó en claro que “no, tantos años (no jugaré)”, pues “no quiero me saquen a patadas”.

“Siempre digo que me quedan dos o tres años de buen nivel. Después veré cómo estoy o qué tan ilusionado. No forzaré al último minuto o que me saquen a patadas. No es lo que quiero, quiero terminar disfrutando y cuando note que no disfrute o no estoy como quiero estar diré que es momento de dejarlo”, dijo en el programa ‘Ahora o nunca’.

Vela aseguró que puede alcanzar una vez más el nivel que lo llevó a marcar en una temporada 34 goles y 15 asistencias.

“Sí, claro. Siempre lo digo. Si físicamente las lesiones me respetan puedo ser el mejor y es lo que busco, prepararme, estar enfocado física y mentalmente a lo que tengo que hacer en el campo”, dijo.

Carlos Vela expresó que en los últimos meses ha cambiado hábitos en su día a día con el objetivo de mantenerse en un alto nivel y no dar ventajas a los jóvenes.

“Creo que al final cuando vas creciendo con la edad, no es que hagas las cosas mal, sino enfocarte más en alimentación, descanso y todo lo que debes hacer para estar mejor para lo que viene. Juegas contra gente de 18-20 años, que tienen piernas más frescas y estando preparado, y experiencia, es cuando pones en balanza todo y es ser un jugador importante y si estoy bien físicamente puedo estar en el mejor nivel que cualquiera”, finalizó.