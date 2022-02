No bajar la guardia ante el Covid, pide el gobernador Barbosa

–El gobernador destacó que el comportamiento de las y los poblanos en esta contingencia sanitaria, está basado en la autorregulación y ya no en actos de autoridad

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Actualmente, el comportamiento de las y los poblanos en esta pandemia por la COVID-19 está basado en su autorregulación y ya no en actos de autoridad, es decir, las personas ahora se cuidan por iniciativa propia; sin embargo, no deben de bajar la guardia, llamó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En la habitual videoconferencia de prensa, el mandatario estatal también convocó a los diferentes sectores de la sociedad a acudir a las jornadas desplegadas en Puebla para vacunarse contra el coronavirus.

Señaló que Puebla fue el único estado del país que implementó medidas preventivas y contuvo la propagación del virus a través de decretos; no obstante, dijo que ahora las y los poblanos adquirieron una cultura de sanidad, lo que incluye sana distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

“Hoy todos tenemos que ir por la autorregulación, cuidarnos, usar cubrebocas, sana distancia, llegar a un lugar público y no entrar si hay mucha gente, lo mismo en el transporte; vacunarnos es un acto de prevención, vayan a vacunarse, no caigamos en la confianza, no bajemos la guardia”, finalizó.