5 acciones de las empresas mexicanas para crear una internet segura

El 37% de las organizaciones a nivel mundial sufrieron un ataque por ransomware durante 2021.

“Esta fecha es el contexto ideal para que las organizaciones se cuestionen sobre qué tan seguras son y qué tan preparadas se sienten para enfrentar un ataque digital”, señala José Andrés Chávez, experto en ciberseguridad y cofundador de Bayonet.

La pandemia por Covid-19 obligó a buena parte de los negocios de México a migrar sus procesos al entorno digital; no obstante, en la acelerada transformación muchas organizaciones no previeron una amenaza común: los ataques digitales. Según el informe global The State of Ransomware 2021, el 37% de los negocios encuestados se vieron afectadas por algún tipo de ransomware durante el año pasado.

La encuesta añade que las amenazas de ciberseguridad tienen un costo promedio de más de 170 mil dólares por evento, en el caso de ataques por ransomware; pero no son los únicos riesgos, ya que las empresas que no cuentan con herramientas de seguridad pueden perder hasta el 45% de su información, exponerse a riesgos reputacionales, generar malas experiencias de usuario y ser víctimas de fraude, entre otros.

En el marco del Día Internacional del Internet Seguro que se celebra cada 9 de febrero, José Andrés Chávez, CEO y cofundador de Bayonet, plataforma de prevención de fraudes y optimización de pagos electrónicos, apunta que “esta fecha es el contexto ideal para que las organizaciones se cuestionen sobre qué tan seguras son y qué tan preparadas se sienten para enfrentar un ataque digital”.

Más allá de cuidar la ciberseguridad de sus clientes, las empresas pueden contribuir a crear entornos digitales seguros que beneficien a todo el ecosistema virtual.

De acuerdo con Bayonet éstas son 5 formas en las que las empresas generar espacios digitales más seguros, tanto para la operación de los negocios como para los clientes:

Usar la tecnología a su favor. Las empresas que llevan a cabo venta en línea deben estar alertas ante posibles fraudes de delincuentes que se hacen pasar por clientes. Para ello, pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial que ayudan a predecir patrones de ataque, identificar direcciones IP, entre otros factores que ayudarán a prevenir ataques.

Construir redes colaborativas. Las empresas deben cerrar filas para cuidarse mutuamente. “Por ejemplo, en Bayonet contamos con un red colaborativa que nos ha permitido identificar a los usuarios fraudulentos de acuerdo al sector, en el caso de las fintech esta red nos ha permitido reducir las amenazas de fraude entre un 20 y 30%”, añade el cofundador de Bayonet.

Implementar mecanismos de seguridad robustos. No se puede operar un negocio en línea sin programas y mecanismos de seguridad, tanto al interior como al exterior de la empresa. La tecnología más avanzada en estos momentos ofrece posibilidades de implementar mecanismos de seguridad robustos que ayudan a las personas.

Identificación constante y confiable. Para construir un espacio digital seguro es indispensable la identificación de dos vías: que los clientes sepan que los negocios son reales, pero también que las empresas tengan la certeza de que cada una de sus transacciones está protegida ante un fraude, contracargo o robo de identidad.

Crear certidumbre. En la medida que se concrete todavía más la transición hacia las rutinas digitales en México, se debe avanzar también para que la internet sea lo más segura posible.

Acerca de Bayonet:

Bayonet es la plataforma líder en México y América Latina en materia de prevención de fraudes y optimización de pagos electrónicos. Mediante inteligencia colectiva permite que las empresas de diferentes industrias identifiquen transacciones riesgosas sin crear fricción con clientes y evitar pérdidas económicas.