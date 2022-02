UDLAP, Augusta Valentina, el PAN y las vírgenes de medianoche

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Nadie puede acusar a la dirigente estatal del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera, de morenovallista, porque el ex gobernador no la hizo funcionaria estatal, tampoco diputada federal o local ni le permitió ser delegada federal, sino que se la pasó en la banca todo el sexenio, como se dice en el argot político.

Aunque, a decir verdad, tampoco lo enfrentó, como sí hicieron otros panistas, como la hoy diputada federal Ana Teresa Aranda, quien –cuando Moreno Valle era amo y señor de Puebla- se atrevió a llamarlo “panista pirata” y lo pagó cuando uno de los suyos, el ex edil de Tlacotepec, Pedro Barojas, terminó en la cárcel por cargos inventados.

Lo cierto es que Augusta Valentina no fue morenovallista, pero guardó silencio cuando el ex mandatario privatizaba el agua, imponía fotomultas a diestra y siniestra, armaba un jugoso negocio –que todavía sigue –a costa de tasajear la ciudad de Puebla en beneficio del sistema ruta y le dejaba a la entidad una deuda superior a los 46 mil millones de pesos: Deuda dejada por gobiernos pasados equivale a la mitad de presupuesto anual del estado, advirtió Pérez Corro.

Como egresada de la UDLAP se entiende que la lideresa estatal del blanquiazul pretenda “defender” a su alma matter, pero no hizo lo mismo en 2014, cuando las complicidades del ex rector Luis Ernesto Derbez con el morenovallato y, especialmente con la también ex gobernadora Martha Erika Alonso, hicieron que el sistema DIF apoyara con recursos y bienes públicos a una de las universidades más ricas y caras del país con el pretexto de crear una “preparatoria”, supuestamente en beneficio de sectores “vulnerables”: Anuncian la Creación de la Preparatoria UDLAP-SEDIF.

NÉSTOR GORDILLO, MERCEDES AGUILAR Y DEMÁS MORENOVALLISTAS RESCATADOS POR EL PAN

Y la aberración e inmoralidad de que una universidad millonaria, como la UDLAP, recibiera beneficios financieros e inmobiliarios del DIF Puebla duró cinco largos años, hasta diciembre del 2019, cuando el actual gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, acabó con el abusó al denunciar que el ex rector Luis Ernesto Derbez había incumplido con el convenio, ya que los gastos de dicha preparatoria eran cubiertos por la administración estatal y menos del 20 por ciento de sus alumnos cumplía con el perfil de vulnerable: La UDLAP ha incumplido convenio con el gobierno del estado para respaldar a estudiantes indígenas

Augusta Valentina Díaz y el PAN Puebla se quedaron callados ante el evidente abuso del ex rector de la UDLAP en contubernio con el gobierno estatal emanado de las filas del blanquiazul. Tampoco puede omitirse que la dirigente panista rescató a varios personajes que, quizás, podrían explicarle muy bien de las transas que armó el ex gobernador en detrimento del erario público.

Valentina Díaz de Rivera tiene a su lado a Néstor Gordillo Castillo, mapache morenovallista, ex secretario de Desarrollo Social y uno de los principales beneficiarios y defensores del ex mandatario, que lo convirtió en diputado federal y lo hizo secretario de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro: Néstor Gordillo Castillo, el mapache electoral morenovallista que falta por capturar

REPENTINO Y SOSPECHOSO INTERÉS PANISTA EN LA UDLAP

Y el indefendible Néstor Gordillo no es el único usufructuario del morenovallato al lado de la lideresa del blanquiazul, quien –incluso- durante la pasada contienda interna presumió la “adquisición” de la ex secretaría particular de Moreno Valle, Mercedes Aguilar, quien sin duda podría tener alguna información de los acuerdos entre los directivos de dicha prestigiada universidad con algunos representantes del gobierno 2011-2017: Febrero 2019: cuando Genoveva Huerta dinamitó los puentes con Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña

Quizás lo más sensato para el PAN Puebla sería no involucrarse en el pleito UDLAP, no solo porque gobiernos panistas están directamente involucrados en las supuestas irregularidades en el manejo de la Fundación Jenkins, sino también por el evidente conflicto de intereses de que ex funcionarios estatales morenovallistas forman parte de la dirigencia actal del partido y, en su momento, nada dijeron de las anomalías ni de la disputa entre los dos bandos particulares que se disputan el control de la institución y su patrimonio: Néstor Gordillo, Michel Chaín, Jorge Aguilar Chedraui…cascajo morenovallista a la caza del PAN

Otro hecho innegable es que resulta más que sospechoso el repentino interés del PAN en la UDLAP, debido a que las sospechas y acusaciones por su manejo son bastante añejas, como lo reflejó el medio nacional Proceso desde el 1ro de julio del 2014, cuando todavía gobernaba Puebla Rafael Moreno Valle y el periodista Álvaro Delgado denunció “corrupción multimillonaria en la Fundación Jenkins”: Corrupción multimillonaria en la Fundación Jenkins

Inclusive, antes de contaminar el conflicto en la UDLAP con sus intervenciones y/o de salir en defensa del ex rector Luis Ernesto Derbez, Augusta Valentina debería revisar que las denuncias contra el ex funcionario federal en el sexenio foxista son añejas, ya que en julio del 2017 el mismo Proceso acusó que era “investigado por fraude” ante la PGR: Luis Ernesto Derbez, preaspirante blanquiazul investigado por fraude