Reforma eléctrica no expropiará ni un tornillo, la IP tendrá 46% del mercado: Nahle

Aristegui Noticias

La secretaria de Energía acudió a la reunión de Morena en el Senado de la República.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, acudió al cierre de la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República para explicar los beneficios que considera el gobierno federal con la reforma energética.

Junto a Ricardo Monreal, aún líder de la mayoría de Morena en la Cámara Alta, Rocío Nahle dijo que la propuesta contempla el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y se velará por la seguridad energética del país.

Explicó que buscaron el modelo ideal para permitir la operación de la iniciativa privada, que podría quedarse con el 46 por ciento del mercado.

“El 46% les va a dar a todos los privados que ya están en México una participación muy importante, para que en un libre mercado justo participen entre ellos, y nos van a ayudar incluso porque la CFE va genera en una forma competitiva, es un muy buen modelo… no se va expropiar ni un tornillo, no se va expropiar absolutamente nada, no se le va pagar absolutamente nada a nadie”.

Dijo que este 46 por ciento equivale al mercado de Argentina.