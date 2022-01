Laura Vignatti platica sobre Joana Foglia, su personaje en “Amor Dividido”

Por Mino D’Blanc.

La reconocida actriz Laura Vignatti da vida a Joana Foglia en “Amor Dividido”, producción de la experimentada Angelli Nesma y que se transmite por “las estrellas” de lunes a viernes a las 18:30 horas.

Joana una bellísima madre soltera, oriunda de Argentina. Trabaja en el restaurante de Minerva, pero aspira a una vida mejor. Es tenaz, luchona, incansable. Una guerrera y a pesar de la distancia que la separa de su hijo, es una madre ejemplar.

Platicamos con Laura Vignatti gracias a las finas atenciones de la licenciada Denisse Cabrera, de Televisa.

MD’B: Platícanos de Joana, tu personaje en “Amor Dividido”.

LV: Participa en el 70% de la historia; son 100 capítulos de una hora. Con mi personaje me toca presentar el tema de la migración y el abuso de poder de las personas hacia la gente que se va a otro país a trabajar y a buscarse la vida. En este caso es Joana, una argentina que se va a San Antonio en Estados Unidos a trabajar para poder juntar dinero y poner su negocio en Buenos Aires y poder mantener a su hijo. A él lo vio nacer, lo vio un par de veces y ya no lo volvió a ver 7 años después.

Ella sigue en Estados Unidos y no ha podido verlo. Esto es un poquito de lo que “Amor Dividido” va a mostrar dentro del restaurante latino donde trabajamos. Va a haber actores de diferentes países; va a estar la mexicana, va a estar un cubano que es Pedro Moreno, va a haber una chica de Puerto Rico, voy a estar yo que soy Argentina, entonces cada actor representamos un país y aquí se va a ver el conflicto y la problemática que trae cada uno y por qué cada uno se fue de su país a trabajar a Estados Unidos.

MD’B: Es una telenovela que trata temas muy actuales y fuertes.

LV: Aquí vemos mucho de lo que está pasando ahora. Se tratan temas, además de la migración y el abuso del poder, como lo que pasan y lo que sufren las personas que tienen una discapacidad, la trata de personas, la unión familiar, la homofobia. También habrá un poquito de toques de comedia dentro de lo malo, pero eso es un poquito lo que vamos a contar en la historia nuestra.

MD’B: “Amor Dividido” ha tenido mucha aceptación con el público televidente.

LV: Llevamos pocos días al aire y la gente sí está súper metida con la telenovela, porque son temas fuertes y todos quieren saber qué pasa y qué va a pasar, porque muchas veces son cosas que desconocemos de cada uno de esos temas. Entonces aquí se los vamos a contar.

MD’B: Tú eres una actriz argentina radicada en México. ¿Qué le podrías decir a toda la gente que se ha ido o se quiere ir a Estados Unidos y que ha pasado y está pasando toda esta problemática de la migración, el abuso del poder y la separación de su familia?

LV: Yo creo que mi lugar es muy diferente, porque siento que México apartando el tema político, es un país que recibe muy bien a cualquier persona. Yo aquí no he tenido problemas de ningún tipo; siempre me han recibido muy bien y la gente se ha portado muy linda conmigo. Estados Unidos siento que es un país muy duro, muy cruel en muchas cosas y la gente sí la pasa mal. Pero yo en lo personal como Laura, llevo 16 años fuera de mi país, entonces sí ha sido muy fuerte el hecho de alejarme de mi familia, que sí voy y los veo, pero aun así siento una soledad inmensa y un vacío muy grande, entonces no ha sido nada fácil el día a día.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Joana Foglia?

LV: Una de las cosas que tiene el personaje y es algo que creo que a la mayoría nos pasa de repente, que aparentamos con una sonrisa. Todo el tiempo al igual que Sofía como que no estamos bien, e intentamos dentro de todo esto que nos pasa y el dolor que sentimos, salir adelante y seguir y ponerle buena cara a la vida, pero que en el fondo en realidad sentimos un dolor muy grande y es algo que lo intentamos tapar para salir para seguir la vida, porque no podemos estar todos los días mal.

Muy en el fondo ella está con esa cosita de estar lejos de su casa, lejos de su familia, entonces eso es lo que hace Joana, siempre está con una sonrisa en el restaurante porque trabaja para el público, y siempre está feliz, es la más contenta, la más agradable, la más positiva, pero siempre hay un momento que se quiebra porque en realidad todo es como una pantalla porque está mal.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver esta telenovela? ¿Cuál es lo que diferencia “Amor Dividido” de lo que se ha hecho en la televisión mexicana y en la televisión a nivel mundial?

LV: Es la primera vez en una telenovela que se toca tan de cerca el tema de la migración y que incluyen a actores extranjeros con sus acentos nativos. Además los temas que se están tocando son temas muy actuales, muy importantes, muy delicados, que en otros proyectos prefieren no tocarlos, pero en este caso se van a tocar y que a todos nos interesan y nos llaman la atención. Entonces cualquier persona que vea la telenovela le va a encantar y lo va a captar desde el minuto uno.