El libro y el escritor: conmemoraciones

Por Ester Abreu Vieira de Oliveira

La importancia de la literatura, del libro, del escritor y de todas las personas involucradas en la divulgación de las producciones poéticas y de ficciones es reconocida por una gran parte de la población, lo que se puede verificar en los diversos homenajes que se registran en distintos locales.

En el siglo XIX, en “El libro y América”, poema de Espuma Flutuante, el poeta brasileño Castro Alves cantó las ventajas que se ofrecen el libro y valoró quienes escriben, o sea, quien extiende la palabra escrita.

Bendito el que sembra

Libros en un puñado

Y manda el pueblo pensar

El libro, cuando cae en el alma

Es germen – que hace la palma,

Es lluvia – que hace el mar.

Ocurren varias celebraciones para tornar relevante la importancia de la lectura (“O livro caindo n´alma”- El libro cayendo en el alma), de los beneficios de la lectura (“fazer o povo pensar” Hacer el pueblo pensar), de quien compone una obra o un texto escrito.

Se comprende que quienes divulgan, quienes publican un libro, es el escritor. Así siempre que vemos un libro, o lo tocamos, en nuestra mente nos viene la pregunta: ¿Quién lo escribió? Esa es la razón de que cuando se quiere homenajearlo, pensarse en un escritor que haya dejado una herencia de sus ideas grabadas en papel, lanzadas en páginas y páginas, que fijadas resultan en el producto de un libro que transmitirá conocimiento, enriquecerá las personas culturalmente, divirtiéndolas, o relajándolas y a lo mejor transformándolas en personas más solidarias y empáticas. Naturalmente, necesario es reconocer que el papel acepta lo que en él se imprime; de ahí hay obras en las cuales se identifican ideas difundidas de odio y de prejuicios contra determinados grupos. Pero en este registro estamos celebrando la buena lucha y así homenajeando poetas, romancistas, cuentista y cronistas por su trabajo de sensibilización de los individuos.

Consideramos justo y digno de aplauso el hecho de haber sido establecido el 13 de octubre, como el “Día Mundial del Escritor”. Merecedor de aplauso es el recuerdo, ocurrido en España, de celebrarse, en el lunes más cercano del 15 de octubre, el día de la fiesta de Santa Tereza de Jesús, como el “Día de la Escritora”, con el objetivo de distinguir el trabajo, no reconocido, de las mujeres que escribieron a lo largo de la Historia

Las distintas formas de darse relevancia a los libros, a los autores y autoras pueden ser detectadas en los registros:

El 31 de Enero marca el “Día Nacional de la Poesía”, en Costa Rica, para lembrar el nacimiento de Jorge Delio Bravo Brenes, en 1938, conocido como Jorge Debravo. El poeta falleció, a los veinte y nueve años de edad, el 4 de agosto de 1967, víctima de un desastre de motocicleta, provocado por un conductor embriagado.

Debravo, poeta sensible y humano, tenía como arma su palabra poética que manifestaba valiéndose de cualquier tema: amoroso, humanístico, patriótico o universal, porque según él “Todos los temas son buenos” para la poesía, y no hay límite geográfico para el poeta. Defendía aún que la poesía es un arma: “Yo estoy dispuesto a usarla en la lucha por la justicia, la fraternidad y el amor. Si no la usara, más me valdría suicidarme.”, “Detesto la poesía sin mensaje y sin contenidos humanos”. “Creo que todo poeta tiene mucho que decir a sus hermanos. Si no lo dice es un cobarde. Inicia, el poema “Nocturno sin patria” presentando su aversión por la violencia y su deseo por la libertad:

Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria

Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:

la tierra es para todos,

como el aire.

El día del nacimiento de Debravo, el 31 de enero, coincide con mis cumpleaños, no el año, pues soy de 1933, y él de 1938, sin embargo la coincidencia me enorgullece, pues me acuerda la importancia universal que posee aquél que utiliza la palabra escrita en sus variados registros

En el Brasil, se celebran días de grupos especiales tales como:

“Día del Poeta”, en el 20 de octubre por razón del Movimiento Poético Nacional, que surgió en 1976, en esa fecha, en la casa de Paulo Menotti Del Picchia, poeta, periodista, novelista, abogado y pintor brasileño.

“Día Nacional del Libro”, el 29 de octubre, por de ser el día en que, en Rio de Janeiro, se fundó la Biblioteca Nacional de Brasil, cuando la Real Biblioteca Portuguesa fue trasladada para la colonia, en 1810. La Biblioteca Nacional es el más grande responsable por la guardia del libro en el Brasil.

“Día Nacional del Escritor”, en el 25 de julio, para homenajear a los que se dedican a la palabra escrita, esté en los textos científicos o ficticios. La idea de homenajear todos los escritores en el 25 de julio surgió a partir del “I Festival del Escritor Brasileiro”, organizado, en la década de 1960, por la “Unión Brasileira de Escritores”, bajo la presidencia de los escritores João Peregrino Júnior y Jorge Amado.

También se hacen celebraciones en homenaje a escritoras y escritores, por su fecha del nacimiento o fallecimiento en el Brasil y en el mundo.

Siguen algunas fechas significativas para acordarse de quienes escriben:

El 23 de abril, el “Dia Mundial del Libro y de los Derechos del Autor”, elegido por ser la fecha de la muerte de tres grandes escritores del siglo XVII, de diferentes países: William Shakespeare, inglés, Miguel de Cervantes, español, y Inca Garcilaso de la Vega, peruano.

El 18 de abril, “Día Nacional do Libro Infantil”, por ser la fecha del nacimiento del escritor Monteiro Lobato, editor y escritor brasileño premodernista, con la predominancia de producciones de historias infantojuveniles, siendo su obra más conocida O Sítio do Picapau

Amarelo, compuesta de 23 volúmenes.

El 15 de abril, es el “Día del Poeta”, en Perú, acuerda el fallecimiento del poeta César Vallejo.

El 13 de junio, en Argentina, el “Día del Escritor” en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, poeta, cuentista, ensayista y novelista.

El 13 de marzo, el “Dia da Poetisa no Espírito Santo”, fue una Ley sancionada en 2020. La fecha corresponde al día del fallecimiento de María Antonieta Tatagiba, en 1928, y ser ella la poetisa “capixaba’, que primero reunió sus producciones poética, en un libro que recibió el título “Frauta Agreste”, que inicia con los versos: “Este sítio risonho entre montes aberto/ É a seara de Booz, onde a miséria humana/ Não entristece o olhar que vê o céu de perto, /Lindo e azul qual preciosa e antiga porcelana, /Quando raia a manhã cheirosa, pura e fria”

Antonieta publicó poemas y crónicas en periódicos y revistas de Espírito Santo y también de Rio de Janeiro. Su nombre se encuentra entre los de “Honra al Mérito – Intelectualidad Femenina Espírito-Santense” publicado en la revista “Vida Capichaba” en 1928. Ella es la patrona de la Silla 32 en la Academia Espírito-santense de Letras. Nació en São Pedro de Itabapoana, Mimoso do Sul, en 1895.

El 18 de enero, “Día Nacional del Escritor Nicaragüense”, homenaje al día del nacimiento de Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, máximo representante del Modernismo literario en lengua española, que influenció en producción poética del siglo XIX en el ámbito hispánico. Es llamado el Príncipe de las Letras Castellanas. Estuvo en Brasil en 1906 y 1912. Los 110 años de su estadía en el Brasil, en Rio de Janeiro y en São Paulo, serán recordados con una conmemoración especial por la Academia Espírito-santense de Letras. De esa forma, la academia cumplirá más uno de sus papeles, dar a conocer los autores, sus obras, sus libros.

Sobre la autora:

Ester Abreu Vieira de Oliveira (Muqui, Espíritu Santo, Brasil 31 de enero de 1933) es profesora, poeta, ensayista, pertenece a instituciones culturales, tiene obras poéticas, ensayísticas, libros didácticos e infantiles (portugués/español./portugués/pomerano) y está como presidenta de la Academia Espírito-santense de Letras. Ha recibido numerosos premios académicos importantes por su trabajo, sobre todo en relación con la lengua hispánica, Ahora jubilada, continúa sus actividades como voluntaria en la UFES, trabajando en investigación en el área de Estudios Literarios en la Maestría y Doctorado en Letras.