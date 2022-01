Predominio de Eduardo Rivera, desaparición de Genoveva Huerta, patadas de Morena, saldo de los plebiscitos en Puebla capital

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El domingo pasado, en los plebiscitos de las juntas auxiliares, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ratificó su predominio al triunfar en Zaragoza, San Baltazar Campeche, San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa, San Sebastián de Aparicio, Xonacatepec y La Resurrección.

Con estos resultados, la corriente política-panista de Rivera Pérez se consolidó, no solamente por sus victorias, sino también porque su principal adversaria al interior del PAN, Genoveva Huerta y su grupo se diluyeron: Autoridades municipales dan tendencias de ganadores; predomina PAN para gobernar más juntas auxiliares

Morena habría ganado las comunidades de La Libertad, San Jerónimo Caleras y Azumiatla, apenas 3 de las 13 en que se efectuaron las elecciones del domingo pasado, lo que confirma la minimización no solamente de dicho partido, sino –sobretodo- del grupo encabezado por la ex edila, Claudia Rivera Pérez: Presentan resultados de la jornada plebiscitaria en juntas auxiliares

Aunque se tendrán que repetir los procesos en 4 de las 17 juntas auxiliares de Puebla, esta cifra es similar a las de trienios pasados, porque en el trienio anterior se anularon 7 elecciones, mientras en el del ex edil Tony Gali Fayad también se cancelaron 4: Video desde Puebla: Se repetirán plebiscitos en Xochimehuacan, Canoa y Hueyotlipan, confirman

DESDE CHIGNAHUAPAN: LORENZO RIVERA VOLVIÓ A VENCER AL “DIABLO”

Otro que obtuvo un buen saldo en los plebiscitos de las juntas auxiliares es el alcalde priísta de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, cuyo grupo armó una coalición con 6 fuerzas políticas diferentes para enfrentar a Juan Rivera Trejo, mejor conocido como “El Diablo”, quien compitió en 3 de las 7 comunidades, para tratar de revertir su estrepitosa derrota del año pasado.

Pero a “El Diablo” se le volvió a aparecer al ídem, porque volvió a perder. Sus candidatos en Acoculco, San Antonio Matlahuacales y Paredón fueron derrotados y, como le ocurrió a él mismo en los comicios intermedios de junio pasado, los ganadores les sacaron mucha ventaja. Además, los procesos se efectuaron sin incidentes importantes y, como ya se comentó, el grupo político del presidente municipal obtuvo la victoria en las 7 juntas auxiliares.

La participación de la gente rondó el 60 por ciento, lo que legitimó una jornada electoral que consolidó a Lorenzo Rivera Nava. Otro hecho positivo para él fue que, al parecer, en Chignahuapan no se atrevió a competir ni siquiera el muchas veces mencionado -y muy pocas visto – Eric Cotoneto, uno de los principales operadores políticos morenista.

EDUARDO ALCÁNTARA LE ECHA UN TORITO A LAS BUROCRACIAS PARTIDISTAS

Aunque dudo que sea aprobada por el Congreso local, el coordinador del PAN, Eduardo Alcántara, presentará una iniciativa de ley de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que – si los diputados se atrevieran a aprobarla- le quitaría uno de los más importantes nichos de poder a las burocracias partidistas: La designación de candidatos.

El texto de Eduardo Alcántara implica que, antes de que personajes como los muy desprestigiados Édgar Garmendia, Carlos Evangelista, Néstor Camarillo, Fernando Morales y demás cúpulas partidistas impongan a los aspirantes a diversos puestos de elección popular, se tendrían que llevar a cabo procesos internos OBLIGATORIOS, ABIERTOS Y SIMULTÁNEOS, para evitar que manos ajenas a los propios partidos intervengan.

¿Se imaginan que Carlos Evangelista, Néstor Camarillo, Édgar Garmendia y demás no pudieran colocar a su$ favorito$ como candidato$ en las siguientes elecciones?. Incluso, de aprobarse este proyecto de ley, personajes como ellos no serían diputados, porque no se habrían logrado agandallar las plurinominales que ahora usufructúan, pese a que ningún poblano votó por ello: TEPJF tumba las diputaciones locales plurinominales de Édgar Garmendia, Carlos Evangelista, Tonantzin Fernández y de la hija de Nacho Mier Velasco

El propio Instituto Electoral de Puebla llevaría a cabo dichas elecciones primarias, cuyos ganadores serían –en automático- candidatos de los diversos partidos. Insisto, esta propuesta de Eduardo Alcántara no suena mal, pero dudo que sea aprobada por la burocracia legislativa local.