Video desde Puebla: Ayuntamiento de la capital podría interponer recurso ante la SCJN contra el Congreso local por negarle el cobro del DAP, admitió Eduardo Rivera

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez adelantó que está en análisis interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Congreso local para lograr el cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP).

En entrevista comentó que está en su derecho de acudir a las instancias legales para recuperar este cobro que miles de municipios de todo el país lo realizaban.

“Si lo estoy analizando, no tengo una decisión tomada, he pedido a los abogados y a la sindicatura que me presenten los elementos para tomar una decisión y creo que se equivocan aquellos que quieren contrapuntear o piensan que es una acción en contra del congreso del estado o del gobernador, absolutamente no, es una decisión pensando a favor de poblanos, lo que se hizo por algunos diputados, que por supuesto han sido señalados puntualmente y por algunos otros actores políticos que han querido utilizar esta información para desinformar a los ciudadanos”, enfatizó el presidente.