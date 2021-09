“Inseparables, amor al límite” comienza su segunda temporada

Estreno lunes 20 de septiembre a las 20:00 horas por Canal 5, conducido por Diego De Erice

Por Mino D’Blanc

“Inseparables, amor al límite” es el título del reality show que será transmitido a partir del lunes 20 de septiembre a las 20:00 horas por Canal 5 y que será conducido por Diego De Erice y producido por Cristina Palacio y Frank Scheuermann.

Participarán 13 parejas que vivirán en una misma casa y pondrán a prueba su amor, mediante divertidas y emocionantes competencias. En esta nueva temporada los concursantes descubrirán qué tanto conocen a sus parejas, así como la tolerancia que se tienen cuando se encuentran en situaciones adversas.

Serán 43 episodios de 120 minutos cada uno y un especial con la misma duración.

-Dinámica de “Inseparables, amor al límite”:

Cada semana participarán en diferentes contiendas donde deberán mostrar sus habilidades físicas y mentales, superando retos de tenacidad, control, concentración, confianza y lealtad.

Los famosos apostarán dinero a favor de sus parejas en todas las competencias que se realicen, con base en la posibilidad que tenga su pareja de ganar.

Al final de la semana, las tres parejas que hayan acumulado menos dinero quedarán en riesgo de eliminación. Sus compañeros tendrán la última palabra y votarán para decidir qué pareja debe abandonar la contienda. Los eliminados se van con las manos vacías y la pareja ganadora acumula el dinero apostado. Al final, sólo una pareja se llevará el gran premio.

-Parejas participantes:

Mariazel y Adrián Rubio: ella es conductora, actriz y modelo. Ha incursionado en telenovelas y teatro a lo largo de su carrera. Actualmente colabora como comentarista y conductora en TUDN y es parte de “La Familia Disfuncional” del programa “Me Caigo de Risa”. Él es actor, director, productor y maestro de actuación. Ha incursionado en teatro, telenovelas y cortometrajes. Se conocen desde hace más de 15 años. Adrián tuvo que esperar 2 años para poder salir con Mariazel. Ella estuvo viviendo en Barcelona sola un tiempo y, gracias a una amiga en común, se dio cuenta que Mariazel estaba por regresar y además soltera. Planearon una salida para celebrar su llegada y Adrián se unió al plan. Esa noche por fin él le pudo decir todo lo que quería y comenzaron a salir inmediatamente. En ese momento no estaban listos para una relación seria y decidieron terminar, pero el destino los volvió a unir un año después, en un proyecto teatral. Reanudaron su relación y continúan hasta la fecha. No se han casado porque no han sentido la necesidad, pero tampoco está descartado.

Yered Licona “La Wanders” y Radamés de Jesús: ella es modelo y conductora; ha incursionado en programas como “Muévete” y “Desmadrugados”. Cobró popularidad por su participación en “Guerra de Chistes” junto a Radamés. Él es actor y comediante. Ha participado en telenovelas como “Mágica juventud” y “Entre el amor y el odio”, entre otras. Es conocido por su participación en el famoso programa “Guerra de Chistes” en Telehit. Actualmente tiene un show en YouTube. Se conocieron en 2008 en el programa “Guerra de Chistes”; tiempo después iniciaron una relación de noviazgo, que duró 4 años. Se dieron el sí y su matrimonio tan solo duró un año. En 2015, debido a una delicada situación, se separaron y actualmente retomaron su relación. Radamés decidió ser el padre de la bebé que “La Wanders” procreó con un empresario que no quiso reconocer a la pequeña.

Carlos Trejo y Marisol Rodríguez: él es una figura muy peculiar en la televisión mexicana. Es conocido por ser un investigador de lo paranormal. Saltó a la fama en los años noventa con sus apariciones en la televisión, donde presentaba sus investigaciones de temas sobrenaturales. Actualmente es presidente del “Club de Cazafantasmas”. Llevan 12 años de relación y no planean tener hijos. Después de tanto tiempo juntos, Marisol se empezó a empapar del mundo de Carlos y actualmente también es cazafantasmas.

Yurem Rojas y Jhosenic Albany: ella es modelo y graduada en Administración de Empresas. Él es actor, cantante, conductor y comediante. Ha participado en un sinfín de telenovelas, series y obras de teatro. También ha participado en varios realities como “Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda” y “Reto 4 Elementos”, entre otros. Actualmente es parte de “La Familia Disfuncional” en “Me Caigo de Risa”. Por primera vez, Yurem supera la friend zone y logra conquistar a una mujer, teniendo su primera novia. Tienen muy poco tiempo saliendo, pero la relación va muy en serio. Empezaron siendo amigos, pero Yurem sabía que quería algo serio con Johs. Sin embargo, ella no estaba muy segura, pero con los días descubrió que también quería entablar una relación formal con el actor.

Romina Marcos y Hussam Núñez: ella es hija de Niurka, una de las figuras más polémicas de la televisión. Es actriz, cantante e influencer. Ha incursionado en teatro, telenovelas y programas unitarios, como “¿Qué le pasa a mi familia?” y “Como dice el dicho”. Hussam es actor y fue parte de la afamada serie “Preso No. 1” y de “Zero, Zero, Zero”, la serie original de Amazon. Se conocieron en 2018 cuando salieron a bailar con unos amigos en común y desde ese día no se han separado. Ninguno quería algo serio y todo empezó con la intención de “ir viendo qué onda”. Así llevan 1 año y 6 meses. Nunca hubo propuesta de noviazgo, pues los dos están convencidos que el tiempo es lo que realmente une a las personas y te ayuda a aprender del otro, para ser realmente un equipo. Romina se reencontrará en este reality con quien fue su padrastro, Bobby Larios.

Brenda Zambrano y Guty Carrera: ella es modelo, influencer y celebridad, conocida por su participación en realities. Fue parte de “Acapulco Shore”, programa que le valió para saltar a la fama. Fue parte del equipo de Cobras en la primera temporada de “Guerreros 2020”. Él es un modelo ecuatoriano muy famoso en Perú, debido a su participación en el programa de competencia física “Esto es Guerra”. También participó en la segunda temporada de “Guerreros”, como capitán de Cobras. Se conocieron hace 2 años, cuando Brenda fue a visitar a Danilo Carrera, quien es primo de Guty. En ese primer encuentro Guty no quiso salir con ellos y Brenda pensó que era payaso y probablemente gay. Tiempo después se dieron una oportunidad y hoy son muy felices. Tienen 6 gatos y 2 perros.

“Parejita” López y Yulianna Peniche: ella es actriz y conductora. Ha participado en un sinfín de exitosas telenovelas como “Destilando Amor” y “María la del Barrio”, entre muchas otras. Él es un exfutbolista mexicano. Fue participante de la tercera temporada de “Exatlón”. Se conocieron hace 5 años en una obra de teatro en corto, en la que actuaba la que fue esposa de “Parejita”. Ese encuentro solo fue un hola y adiós. En septiembre del 2018 coincidieron en una fiesta y para ese entonces “Parejita” ya estaba divorciado y Yulianna, soltera. Después de ese nuevo encuentro, “Parejita” empezó su proceso de conquista con Yulianna, la visitaba cada martes y le llevaba de comer al foro. Después de varias invitaciones a salir, Yulianna por fin aceptó y el 30 de octubre de ese año se hicieron novios. Están tan felices y enamorados, que en julio del año pasado se comprometieron y tienen planeado casarse este año.

Estefanía Ahumada y Luis Caballero “Potro”: de nacionalidad española, ella es actriz y conductora. Ha incursionado en cine y en la televisión mexicana, consolidando su carrera con su participación en la serie “El Dragón”, “Reto 4 Elementos”, “Guerreros 2020” y como conductora de “Inframundo”. Él es cantante, actor y conductor. Se dio a conocer en “Acapulco Shore”, el cual le valió para saltar a la fama y convertirse en influencer. Fue parte del equipo de Leones en las 2 temporadas del programa “Guerreros”. Recientemente trabaja en su material discográfico y ha lanzado varios sencillos. Se conocieron hace tres años en un programa en el que los dos estaban como invitados. Después siguieron coincidiendo en diferentes eventos, y se dieron cuenta que había chispa entre ellos. En ese entonces, “Potro” intentó conquistarla, pero Estefanía estaba en una relación y prefirió no insistir. Hasta que el año pasado, el destino los juntó nuevamente en “Guerreros 2020” y la atracción resurgió, convirtiéndose en amor. Ahí se dan una oportunidad y empiezan un noviazgo.

Evelyn Umpierrez y Bobby Larios: ella trabaja en una empresa que importa mariscos a Malasia. Bobby es actor, conductor y emprendedor. Actualmente tiene un programa de radio y un programa de YouTube. También ha incursionado en la industria alimentaria y tiene un negocio de salsas picantes. Evelyn era fan de Bobby. Se vieron por primera vez hace 12 años en una edición de Premios Lo Nuestro en Miami. El encuentro no pasó de una foto juntos. Tiempo después, Evelyn contacta a Bobby por Facebook y se le declara. Actualmente llevan viviendo cuatro años en Miami, mismo tiempo que tienen de casados.

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas: ella es influencer y publirrelacionista. Participó en “Big Brother 2015”. Actualmente tiene un programa de entrevistas en Instagram y Youtube. Él es coach, empresario y deportista. Fue parte del equipo de Leones en la segunda temporada de “Guerreros”. Se conocieron en una cabina de radio, estudiando locución profesional. En enero del 2018, se hicieron novios y un año después se casaron. Están por celebrar su segundo aniversario de casados. Hace poco perdieron un bebé que esperaban con mucha ilusión. Esa tragedia los ha unido mucho más.

Helen Ochoa-Santos y Juan Pablo Santos: es cantautora y empresaria. En 2016 formó parte de la gira de los premios Juventud, donde empezaron a llamarla “La nueva joya del regional mexicano”. Cuenta con 6 discos grabados. Él es manager de Helen. Se conocieron en el 2005 en la despedida de soltera de la hermana de Juan Pablo, fue amor a primera vista. Pero es hasta 2007 que inician su noviazgo. Siempre supieron que querían lograr cosas grandes en el mundo de la música. En el 2011 se mudan a Los Ángeles en busca de nuevas oportunidades, aunque tuvieron altas y bajas durante su estancia, siempre se mantuvieron juntos, luchando por sus sueños. En 2018 se mudan a México para crear su propia disquera y es ahí donde logran el éxito que tanto buscaban. Después de tener la estabilidad laboral deseada, toman la decisión de casarse en 2021.

Nathalia Casco y Bryant Licona: ella es modelo e influencer. Fue parte de “Nuestra Belleza Latina” en 2016. Él es DJ y productor, su mayor sueño es poder ayudar a la gente de su natal Honduras a través de la música. Se conocieron en una fiesta, se tomaron fotos e intercambiaron teléfonos, pero nunca tuvieron contacto. Se reencontraron 3 años después trabajando juntos en una obra benéfica para ayudar a los damnificados de los dos huracanes que azotaron su país, Honduras. Conforme pasaron los días empezaron a verse diferente y decidieron salir y conocerse más. Esto les sirvió para darse cuenta que tenían muchas cosas en común, empezando por sus hijos de relaciones pasadas. Llevan 6 meses como novios.

Rafael Serdán y Samantha Vázquez: ella es actriz, influencer y tiktoker. Tiene más de 5 millones de seguidores. Ha participado en “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Él es actor, conductor e influencer. Ha participado en programas como “Paramédicos” y “Como dice el dicho”. Se conocieron en una grabación de “Como dice el Dicho” y se simpatizaron de inmediato. Bromeaban en redes sociales con el tema de ser novios, y como dice Rafael, “entre broma y broma, la verdad se asoma”. Así fue como empezaron a construir una relación más formal. Actualmente llevan 2 años como pareja.