Es misógino que no me inviten al Grito de Independencia, acusó Claudia Rivera

María Arévalo

“Sí me resulta sorpresivo, o a la mejor no tanto pero la invitación que le hace al alcalde entrante es muestra de misoginia, de un desprecio hacia la figura de las presidentas municipales, porque no solo es Claudia, sino que invisibiliza al municipio, pero sobre todo deja claro el rechazo o situación de invisibilizar a las mujeres y es reprobable, porque además es la autoridad que tendría que ser un cambio de conductas”, manifestó.

En entrevista, comentó que está acción no solo invisibiliza la figura del presidente municipal, también es un rechazo hacia las mujeres.

Asimismo, indicó que estas acciones marcan machismo y discriminación para el sector femenino.