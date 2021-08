Kristen Stewart impacta como Lady Di en trailer de ‘Spencer’

FORBES MÉXICO

Las primeras imágenes de la película que mostrará parte de la vida de la princesa Diana, han llegado sorprendiendo con la interpretación de la actriz.

Después de mucha expectativa desde el conocimiento de la noticia, las primeras imágenes de Kristen Stewart como Lady Di, han sido mostradas. El primer teaser de ‘Spencer’, la producción dirigida por Pablo Larraín, impacta por la similitud de la actriz con el ícono de la realeza.

Sumergida en lagrimas, se puede apreciar a una princesa Diana interpretada por Stewart. De fondo la canción de ‘Perfect Day’ da el tono nostálgico y dramático a las imágenes de Diana en el adelanto de la trama.

La cinta con el título de ’Spencer’, apellido de soltera de Lady Di, abordará un momento específico de la vida de la ex realeza. La trama se centrará en el rompimiento con su ex esposo Carlos de Gales en los años 90s, en los tres días de sus últimas vacaciones de Navidad en la Casa Windsor en la finca Sandringham en Norfolk, en Inglaterra, según se informó con anterioridad.

That sapphire. Kristen Stewart in Pablo Larraín’s SPENCER. Coming this fall. pic.twitter.com/NdYm3EMhOc

El drama se acerca. Pese a que se conocen varias versiones de este hecho, la mirada de Pablo Larraín promete una cinta como pocas que ya es esperada por los seguidores. Hace unos meses, cuando se dio a conocer la primera fotografía de Kristen Stewart caracterizada, simplemente colapsó el Internet.

Con un aspecto que nos hace cuestionarnos si realmente es la actriz, el personaje retoma su característico pelo rubio, sus intensos ojos azules y su estilo que le dio reconocimiento a nivel internacional. ‘Spencer’ no será el cuento de hadas perfecto, explorará los claroscuros de la relación de la figura con los miembros de la realeza.

Esta cinta será uno de los más grandes retos actorales de la actriz. Poco faltará para poder disfrutar de ‘Spencer’ en la pantalla con el estreno programado para el próximo 5 de noviembre.

She was always Diana Spencer.

SPENCER, a fable starring Kristen Stewart.

Directed by Pablo Larraín.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/U5TANpu2uQ

— NEON (@neonrated) August 26, 2021