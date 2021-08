Esta semana: Luz verde a la sucesión en la BUAP

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Esta semana podría haber luz verde para que sesione el Consejo Universitario y se publique la convocatoria que dará inicio formal a la sucesión rectoral en la BUAP.

El proceso estará apegado a la legalidad, transparencia, después de que los consejeros universitarios determinaron que la elección del próximo rector se llevará a cabo con el voto electrónico, para evitar contagios por la tercera ola de Covid19 que, la verdad sea dicha, está causando estragos en todo el país, incluyendo Puebla:Aprueba Consejo Universitario priorizar la elección rectoral a través de voto electrónico

Será un proceso equitativo, transparente y podrán registrarse los mejores perfiles. Ya son varios los aspirantes que han levantado la mano, aunque dos lucen como los más fuertes: La científica Lilia Cedillo, con una amplia trayectoria en la BUAP y que ha sumado cada vez más adhesiones y el académico y político morenista Francisco Vélez Pliego, heredero directo del clan Vélez en el ICSyH.

Lilia Cedillo fue Vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, directora del CCU y, antes de contender por la rectoría, se desempeñó como titular del centro de Detección Biomolecular. Mientras, Francisco Vélez Pliego fue director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, además de participar en algunas actividades político-sociales: Lilia Cedillo Ramírez renuncia al Centro de Detección Biomolecular y confirma que va por la rectoría de la BUAP

EL RESTO

Pero no son los únicos, sino que otras han levantado la mano, aunque no se les ve ninguna posibilidad de competir, como Guadalupe Grajales Porras, ex secretaria general de la BUAP y quien representa una escisión en el propio ICSyH, porque está casada con Roberto Vélez, hermano de Francisco, lo que quiere decir que al interior de la misma familia no cuenta con todo el consenso: Rector Esparza separa de su cargo a secretaría general de la BUAP para garantizar democracia rumbo a renovación de la rectoría

Otra aspirante, Lilia Vázquez, fue directora de la facultad de Administración y es miembro del grupo Transformación Universitaria, pero no concluyó su período, porque generó mucha división y protagonismo al interior de la institución. Incluso, la página de Facebook de la Facultad le rendía culto a la entonces titular.

Inclusive, en la BUAP se maneja que Lilia Vázquez y el sector Transformación Universitaria podrían sumarse a Lilia Cedillo, quien ya cuenta con el respaldo de un crítico de la actual administración central, Eudoxio Morales, el ex diputado federal suplente del ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto.

Otro sedicente precandidato es Antonio Robledo, de Filosofía y Letras, que también contendió en los tiempos de los Enriques Doger, Agüera y trató de participar en la sucesión contra Alfonso Esparza, pero no cumplió los requisitos. Antonio Robledo puede hacer barullo…pero nada más, solamente trata de meterse a la sucesión rectoral para ver qué obtiene.

FRANCISCO VÉLEZ PLIEGO…EL QUE LAS HACE NO LAS CONSIENTE

Como ya se señaló párrafos arriba, Francisco Vélez Pliego es –junto a Lilia Cedillo- uno de los dos más fuertes precandidatos a la rectoría de la BUAP o, cuando menos, es quien más se movilizó antes del inicio formal del proceso, porque desde finales de junio comenzó a manejarse su eventual postulación: Universitarios impulsan a Francisco Vélez Pliego para que la rectoría BUAP

Al interior del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades se comenta que Vélez Pliego esperaba el apoyo del rector Alfonso Esparza Ortiz para contender por la rectoría; no obstante y a diferencia de sucesiones universitarias anteriores, ninguno de los que hasta ahora se han postulado como rectorables forma parte del grupo cercano a Esparza Ortiz, quien logró desterrar cacicazgos en la BUAP y no tiene el menor interés en tratar de imponer uno más.

A través de SU titular del ICSyH, Giuseppe Lo Brutto, Vélez Pliego intenta descalificar la sucesión del rector de la institución, pese a que – insisto- este proceso ni siquiera ha comenzado formalmente. Además, don Francisco no debería olvidar que apenas en mayo pasado un grupo de académicos del propio instituto lo acusó a él y al propio Lo Brutto de irregularidades en la elección del director del organismo, como la de imponer a Giuseppe: Investigadores del ICSyH denuncian irregularidades en elección de director

La realidad es que si queda alguna área de la máxima casa de estudios de Puebla donde después de muchos años prevalece la decisión, designios y deseos de un solo grupo político ésa es, precisamente, el ICSyH… ¿o estoy equivocado?