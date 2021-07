La vida sigue igual: El nuevo rector de la UDLAP también es adversario de AMLO

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Como decía el gran cantante español Julio Iglesias: La vida sigue igual, al menos en lo que respecta a la administración central de la UDLAP, porque su ex rector, Luis Ernesto Derbez era neoliberal, antiamlista y su sucesor, Armando Ríos Pitter, “el jaguar”, comparte las mismas tendencias político –económicas, aunque el primero sea panista y el segundo ex perredista.

A simple vista, el vuelco que habría dado la rectoría de la UDLAP sería notable: Pasar de un panista, neoliberal y ex canciller en el sexenio del descerebrado ex presidente Vicente Fox Quezada, como Luis Ernesto Derbez Bautista, a un ex senador y ex precandidato del PRD al gobierno de Guerrero, tal es el caso de Armando Ríos Pitter, podría ser visto como un giro de 180 de la derecha a la izquierda.

Pero no, en absoluto, porque, aunque aparentemente militaban en partidos contrarios, ambos rectores comparten preferencias y aversiones importantes, como el antilopezobradorismo y el filopriísmo. Así, en la pasada elección presidencial del 2018 y luego de no obtener el registro como candidato independiente, Armando Ríos Pitter se sumó a la campaña del PRI con José Antonio Meade: ‘El Jaguar’ prometió nunca declinar y ahora desata críticas en redes sociales

Era lógico que “el jaguar”, como le llaman en el ambiente político, respaldara a Meade o, incluso, al contendiente presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pero no a Andrés Manuel López Obrador, quien entre 2014 y 2015 se lanzó con todo contra el actual rector de la UDLAP, a quien llamó “achichincle de Peña”:AMLO descarta apoyo a Ríos Piter: ‘Es achichincle de Peña’

DESCARTADO POR AMLO COMO CANDIDATO DE MORENA EN GUERRERO

En esos años, Ríos Pitter era visto como un fuerte precandidato del PRI, PRD o, incluso, Morena al gobierno de Guerrero, pero el propio AMLO lo descartó de manera tajante, contundente, en junio del 2014, cuando desde Tecpan lo desechó como representante morenista, ya que “no queremos nada con el PRD ni con Ríos Pitter”: PRD traiciona a los mexicanos y es alcahuete del régimen, “por eso ya no estoy en ese partido”, expone AMLO

En la contienda presidencial del 2018, además de apoyar al priísta –peñista José Antonio Medio, Ríos Pitter criticó a López Obrador por condenar al INE y al TEPJF, dijo que “es preocupante que solo cuando las ve útiles a sus fines es que las considera dignas de respeto”: ​Preocupante que AMLO desconozca otra vez instituciones: Ríos Piter

Y mucho más recientemente, aunque sin la virulencia de su adversario, el actual rector de la UDLAP también ha dejado muy claro su rechazo al lopezobradorismo, al que ha cuestionado –incluso- pese a despachar en Palacio Nacional, como lo hizo con un muy interesante artículo en El Universal el 17 de junio anterior, cuando aseveró que AMLO habría enterrado su propio proyecto político y mostrado su “estrechez de visión del país” al arremeter contra la clase media para sacar su frustración por las derrotas de Morena en CdMex y EdoMex: La clase media ARMANDO RÍOS PITER

Este contexto muestra que el patronato de la UDLAP responsable del nombramiento del nuevo rector NO buscó la aprobación o el visto bueno presidencial y, a decir verdad, tampoco tenía por qué hacerlo:Video desde Puebla: Armando Ríos Piter es presentado como rector de la Udlap; serán retirados los elementos de seguridad de la universidad

JORGE CORICHI: SUMAR CONSENSOS POR TLAXCALA CAPITAL

El presidente municipal electo de Tlaxcala, el morenista Jorge Corichi Fragoso, se ha reunido con sus regidores y presidentes de comunidad, con quienes ha logrado coincidir en que las prioridades para el siguiente ayuntamiento deben ser el desarrollo económico, la obra pública, pero de calidad y seguridad pública.

Su Cabildo estará formado por 9 personas, incluida la síndica Rosalba Salas Jaramillo y el mismo Coricho Fragoso como primer regidor. Morena contará con 4 posiciones, pero el próximo alcalde tlaxcalteca tendrá que hacer política y de la buena, porque su administración tendrá a 5 miembros de otros partidos: Estefanía Amaral Sánchez y Erik Enrique García (PAN), Juan Padilla Sánchez (PAC), Carolina Carrasco (PRI) y la independiente Zahira Oranda Torres.

Además del hecho de que otras fuerzas políticas tendrán más regidores que la suya, el munícipe electo deberá convencer de sus nombramientos y propuestas a los morenistas Raymundo Vázquez y Adriana del Carmen Hernández. Por lo mismo, apenas ganó la elección comenzó a reunirse con el cuerpo edilicio que le acompañará en su gestión: Inició Jorge Corichi diálogo permanente y respetuoso con miembros del nuevo cabildo de Tlaxcala

El próximo ayuntamiento de Tlaxcala capital iniciará el 1ro de septiembre, por ende, el edil necesita llegar a ese día con la mayor cantidad posible de consensos, para que sus proyectos de gobierno y la lista de sus colaboradores cercanos sean aprobados en el Cabildo.