“Dicknidad” de Dave Brennan, primer libro de la editorial “Aquelarre de Tinta” es un éxito

Por Mino D’Blanc

El libro “Dicknidad” de Dave Brennan aborda diferentes historias acerca de las vivencias en las relaciones gay. Es un compendio de 13 relatos cortos en los que el sexo y el consumismo de la cultura pop se mezclan en una vorágine de sentimientos y experiencias, no dejando indiferente a ningún lector que lo lea, ya que posee un estilo amable y fácil de leer muy directo y a veces explicito con muchas referencias a la cultura, música, cine, series y más.

La escritura de Dave Brennan busca expresar de una manera muy dinámica, abierta y divertida las vivencias que implican que una persona sea homosexual en la Ciudad de México en un contexto actual. Además, lanza una pregunta a la comunidad LGBTQ+ y aliados: “¿Es sustentable el retorno del one night stand?”. El libro presenta las aventuras de Rodrigo Ciantoro. Encuentros gays en la CDMX y Berlín en una época en la que concretar sexo es como pedir sushi por UberEats:

Como Dave menciona: “Si bien el sexo casual es necesario en algunas ocasiones, las personas aspiramos a conexiones humanas profundas. Pero ¿quién dice que el príncipe encantador no se encuentra en Grindr? ¡Nos falta hablar de sexo en México! Seguimos cargando con tabúes y mitos y penas. Al abrir la conversación con un libro explícito, pretendo una pequeña apuesta para normalizar hablar de sexo gay: los heterosexuales pueden echar una mirada a nuestras relaciones y los homosexuales leer que nuestras experiencias no son tan distintas y todas esas cosas que nos guardamos entre amigos no tienen por qué seguir en el clóset si nosotros ya salimos”.

Y es que, según el autor, es necesario contar estas historias de manera natural, a través de la literatura, para abrir canales de diálogo, tolerancia y entendimiento. Cualquiera que quiera adentrarse en el mundo de ligues zodiacales, apps, encuentros casuales y uno que otro exceso, es bienvenidx a leer su nuevo libro. También aquellas personas que no.

La editorial independiente “Aquelarre de tinta” lanzó el pasado 1 de junio, su primer libro, que es este de Dave Brennan, a la venta. La nueva e independiente editorial, apuesta por publicar voces literarias en las temáticas feministas y de la comunidad LGBTQ+ y busca que el proceso de publicación y escritura sea mucho más horizontal entre autorxs, editorial y lectorxs. Además, que las obras publicadas no sean sólo obras de nicho, sino que las historias trasciendan las comunidades para abrir la tolerancia y difusión de este tipo de literatura.