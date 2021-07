“Somos energía”: nuevo sencillo de Miky Mendozza

Por Mino D’Blanc

“Somos energía” es el nuevo sencillo del cantante mexicano Miky Mendozza en colaboración con Andrea Quezada, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

-Sobre “Somos energía”:

Es una canción de género alternativo con influencias indie. Busca transmitir lo que para el artista es el amor y la energía; la relación que tienen el sol, el misticismo y los elementos naturales con la sincronía entre dos personas, principalmente. “Es u himno al amor y a la complicidad entre dos almas”, menciona Miky Mendozza, a lo que agrega: “La energía se conserva, se transfiere y se transforma, pero no se destruye. Me gusta pensar que el amor y la sincronía es energía en constante cambio. El amor es esa fuerza primitiva y salvaje que sale cuando creemos que ya no podemos más. Cuando entendamos que el amor es la fuerza que abarca todo, vamos a superar muchos males crónicos y enfermedades”.

-Producción y composición de “Somos energía”:

La composición es del propio artista en coautoría con Andrea Quezada y Marco Aurelio Nava. La producción es del propio Mendoza.

-El video de “Somos energía”:

Fue dirigido por Ricardo Pérez-Gil. Cuenta con la participación de Yezbek, un malabarista de fuego que trabaja en circos internacionales.

Cabe mencionar que el director ya ha trabajado con Miky Mendozza en otros audiovisuales.

Andrea Luna aportó ideas vitales en el arte del video. El maquillaje corrió a cargo de Paola Valencia. El vestuario lo diseñó la propia Andrea Quezada.

“Fue un gran trabajo, a pesar de que casi nos incendiamos haciendo el videoclip en el foro, pero solo fue un pequeño susto que hoy podemos contar”, aseveró Mendozza.

-Proyectos de Miky Mendozza:

Por el momento se encuentra en el proceso de creación del concepto desde musical hasta visual para lo que será su próximo espectáculo, mientras tanto está realizando presentaciones en vivo acústicas con poco público por la contingencia pandémica.

-Sobre Miky Mendozza:

Es originario de la Ciudad de México. A los 11 años aprendió a tocar la guitarra y a los 14 ya se presentaba en bares. Después aprendió a tocar batería, piano y estudió canto. A los 17 años se introdujo en la producción musical y en la ingeniería de audio. Sus primeros trabajos como ingeniero y asistente los realizó en el estudio de Erik Rubín, donde trabajó con artistas como Moderatto, Aleks Syntek y con el propio Rubín. Ahí mismo trabajó con productores como el reconocido a nivel mundial Ettore Grenci.

Ha tocado en importantes eventos como los Latin Grammys en donde interpretó “Musa del cosmos” en la que hizo dueto con Daniel Habid; cabe mencionar que la producción fue del propio Miky Mendozza, mientras que la autoría fue de ambos artistas, siendo Daniel quien hizo un escrito a la creación de la música en el universo y Miky realizó la música y la producción.

En su trabajo como productor ha trabajado con artistas como el propio Daniel Habif, Paulina Goto, Yahir, María León, Samo, CD9, Meli G, Diego Amoz, Jass Reyes, Laura Vignatti, Jessica Días, así como con Youtubers como Lulu99, Antrax, Skabeches, entre otros.

-Redes sociales de Miky Mendozza:

Aparece en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Tiktok y Kwai como @mikymendozza.