Shessira y su pasión por el canto es un encanto

Por Carlos Javier Jarquín

El pasado jueves 27 de mayo de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., (hora de Centroamérica) tuve el privilegio de entrevistar vía zoom y trasmisión en vivo a través de Facebook Live por la página oficial de la editorial Ediciones Kuelap de Lima, Perú, a la cantante, intérprete, periodista, compositora, actriz, fotógrafa, guitarrista, profesora de canto y teatro, Shessira María Chuqui Espinoza (Lima, Perú, 1995). Desde hace 5 años ha incursionado en el mundo del teatro musical donde ha logrado realizar papeles protagónicos en obras como: Hairspray, Jesucristo súper star, Rem, entre otras. En el 2017 creó y fundó la banda, Soul Vinyl y desde hace 8 meses es solista. Pronto lanzará su primer videoclip.

En esta charla hablamos de sus distintas facetas en las diversas disciplinas artísticas que esta joven talentosa ha emprendido. Con mucho gusto comparto la grabación de esta entrevista de (52 minutos) en el siguiente enlace: https://youtu.be/pW4TLgS4CuE.

Shessira ha tenido el placer de crecer en un hogar donde adoran el arte, sus padres son apasionados del canto. El 10 de mayo del 2020, cantó en vivo por Facebook Live junto a su madre Nimia Espinoza y para el “día del padre” del año pasado también cantó en vivo por Facebook Live con su Padre. El mundo necesita a más padres de familias que apoyen a sus hijos, Shessira ha sido bendecida por tener el apoyo incondicional de sus padres y de sus hermanos Shani y Ángel que han sido el respaldo y cómplices en su trayectoria artística desde sus inicios.

Después de la entrevista me contacté con la señora Nimia, ella nos comparte un hermoso mensaje dirigido a los padres de familia, nos habla desde su experiencia e insta a que les apoyen a sus descendientes:

Tengo tres hijos jóvenes maravillosos, empecinados en cumplir sus sueños, trabajando sin cansancio, pese a las limitaciones y, más aún en medio de esta pandemia; situación que indica que algo hicimos bien conjuntamente con mi esposo, permitir que ellos hagan lo que más les gusta y no lo que nos gusta a nosotros. En base a esta experiencia, creo que el deber de nosotros los padres es ayudar a nuestros hijos a descubrir sus talentos y apoyarlos para que los desarrollen, sean auténticos, se autorealicen y sean felices. Por esa razón sugiero a todos los padres del mundo que amen, guíen y apoyen a sus hijos para que se realicen y logren cumplir sus sueños y ser mejores ciudadanos.

Señora Nimia, ¿Por qué creyó que su hija iba a ser cantante?

Bueno acá ocurrió algo extraordinario, permítanme contarlo. Shessira es mi hija mayor. Desde que supe que estaba en mi vientre mi ilusión era que fuera cantante, porque provengo de una familia jaranera y alegre, y recuerdo que tenía una radio pequeña que colocaba en mi vientre para que escuchara música instrumental, casi a diario, hasta antes que naciera. Luego, cuando ella ya tenía uso de razón, veía que disfrutaba de las fiestas familiares, teniendo particular interés en los instrumentos como la guitarra, el cajón, la cuchara y otros. No obstante, pese a mis deseos no la forcé ni la exigí que sea cantante, solo observaba, comenzando a ver como se iba identificando con la música desde el colegio.

A Shessira

S HESSIRA destila VIDA

H acedora de sueños contagiosos

E spíritu altivo, alegre… quien con

S u fresca sencillez muestra.

S us preciosos valores, su amor

I nfinito, trasmite al expresarse,

R íen sus limeños ojos, hablan,

A l contar su trayectoria de vida…

31/05/21

Meloisa Darío (bisnieta primogénita de Rubén Darío)

carlosjavierjarquin2690@yahoo.es / Escritor y poeta nicaragüense