RDIF: La vacuna Sputnik V demuestra la mayor seguridad durante la campaña de vacunación en Serbia

PRNewswire

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de Rusia) anuncia los datos oficiales de vacunación en Serbia, que confirman la mayor seguridad de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus entre todos los medicamentos incluidos en el cartera nacional del país.

Los datos oficiales sobre la seguridad de la vacuna Sputnik V:

No hay casos de eventos adversos graves asociados con la vacunación.

No hay casos de muerte por vacunación.

No hay casos de trombosis venosa cerebral (cerebral vein thrombosis, CVT).

El uso de Sputnik V ha contribuido a que Serbia alcance las mejores tasas de vacunación entre los países europeos. Hoy más de una cuarta parte de la población en Serbia (28%) está completamente vacunada con diferentes medicamentos, el doble que la media europea (14%).

Varias medidas, incluido el programa activo de inmunización, han permitido reducir la tasa de incidencia diaria del país en 12 veces durante el mes desde el pico a fines de marzo y principios de abril. La tasa de incidencia actual de enfermedad por coronavirus está por debajo de la media europea.

RDIF: Sputnik V demonstrates highest safety profile during the vaccination campaign in Serbia (PRNewsfoto/The Russian Direct Investment Fund (RDIF))

La campaña de vacunación eficaz ha reducido la tasa de mortalidad diaria por coronavirus casi cuatro veces desde los valores de pico a principios de abril.

Kirill Dmitriev, director ejecutivo (CEO) del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), ha declarado:

“El sesgo político no ha influido en la libre elección de las vacunas contra el coronavirus para la cartera nacional de Serbia. Alta seguridad de Sputnik V se ha confirmado de nuevo, mientras que la inclusión de la vacuna rusa en la cartera nacional ha ayudado a Serbia a convertirse en el líder europeo en vacunación de la población contra el coronavirus. Valoramos nuestra asociación con Serbia y estamos dispuestos a suministrar la vacuna a otros países también para ayudar a proteger la salud de las personas.”

Nenad Popovic, ministro de Innovaciones y Desarrollo Tecnológico de Serbia y copresidente del Comité Intergubernamental para la Cooperación entre Serbia y Rusia, ha comentado:

“Serbia ha elegido las vacunas de forma independiente, sin prejuicios políticos. La salud y las vidas de nuestros ciudadanos estaban en peligro, y la forma más eficaz de mantenerlos a salvo era comprar tantas vacunas como fuera posible. Me gustaría agradecer a nuestros socios rusos por su apoyo en el suministro de la vacuna, así como por la oportunidad de iniciar por primera vez la producción de la vacuna Sputnik V en el sur de Europa. El lanzamiento de la producción de la vacuna rusa en Serbia fue el resultado de los acuerdos entre nuestros presidentes, Aleksandar Vucic y Vladimir Putin, y comprueba la estrecha cooperación y el alto grado de confianza mutua entre Serbia y Rusia.”

La vacuna “Sputnik V” presenta una serie de ventajas clave:

La eficacia de la vacuna fue del 97,6%, según resultados del análisis de datos sobre la incidencia del coronavirus entre los rusos vacunados con ambos componentes del fármaco en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

La vacuna “Sputnik V” se basa en una plataforma probada y bien estudiada de vectores adenovirales humanos que causan el resfriado común y al que la humanidad se ha enfrentado durante milenios.

La vacuna “Sputnik V” utiliza dos vectores diferentes para dos inyecciones durante el proceso de vacunación, lo que crea una inmunidad más sólida en comparación con las vacunas que utilizan un mismo mecanismo de administración para ambas inyecciones.

La seguridad, eficacia y ausencia de efectos adversos a largo plazo de las vacunas adenovirales, han sido demostradas en más de 250 estudios clínicos llevados a cabo a lo largo de dos décadas.

“Sputnik V” no provoca alergias graves.

La temperatura de conservación de “Sputnik V” en un intervalo de +2+8 grados Celsius, permite almacenarla en un refrigerador convencional sin necesidad de invertir en una infraestructura adicional de la cadena de frío.

“Sputnik V” tiene un costo de menos de 10 dólares por inyección, lo que la hace asequible para todo el mundo.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) fue fundado en 2011 para invertir en el capital social de empresas ubicadas principalmente en territorio ruso, junto con importantes inversores estratégicos y financieros del extranjero. El fondo actúa como catalizador de la inversión directa en la economía rusa. En este momento, RDIF presenta un historial exitoso de implementación conjunta de más de 80 proyectos con socios extranjeros con un volumen total de más de 2 trillones de rublos, que cubren el 95% de las regiones de la Federación Rusa. Las empresas de la cartera de RDIF emplean a más de 800.000 personas y sus ingresos anuales representan el 6% del PIB de Rusia. RDIF ha establecido alianzas estratégicas conjuntas con coinversores líderes internacionales de 18 países por un total de más de 40 mil millones de dólares. Para más información consulte la web: rdif.ru.