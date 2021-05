La Red Plural de Mujeres participa en esta elección con 160 candidatas a los diversos cargos de elección

Hipólito Contreras

En la Red Plural de Mujeres hay candidatas de todos los partidos, entre otras Claudia Rivera Vivanco, candidata a la presidencia municipal de Puebla, está la candidata de Movimiento Ciudadano de Atlixco, en total son más de 180 candidatas, las mujeres estamos participando en política y con la posibilidad de convertirse en autoridades si el voto les favorece, afirmó la ex diputada Socorro Quezada Tiempo.

Dijo que las mujeres candidatas forman parte de diversos colectivos que tienen propuestas, la participación política de la mujer es fundamental para aspirar los diversos cargos de elección, sin embargo, se ve disminuida por los pocos apoyos que tienen en los partidos políticos, de todos, sólo un partido, Fuerza por México, tiene más candidatas mujeres, los demás simplemente desconocen a las mujeres, sus candidatos en su mayoría son hombres.

Esto, comentó, habla de que en la mayoría de los partidos políticos no hay democracia, no hay igualdad de género, hay discriminación a la mujer, no la considera capaz para asumir cargos.