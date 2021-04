5 consejos para obtener tu primer préstamo financiero

Staff/Rossi

Probablemente vives con la incertidumbre y el miedo de no saber cuáles son los impactos o consecuencias que tiene pedir tu primer préstamo a alguna institución financiera.

La negatividad constante a la que podrías estar sujeto para no obtener un crédito financiero se debe a muchas cosas: quizá no tienes un empleo que te permita comprobar tus ingresos, no tienes historial crediticio, entre otros. Debes de saber que no son pocas las personas en México que padecen este tipo de situaciones, ya que actualmente sólo el 36.9% de la población se encuentra bancarizada, según el IX Informe de Tendencias de Medios de Pago, realizado por Minsait Payments.

Aunque esto no te suene nada prometedor, debes de saber que “todas las personas tienen la posibilidad de obtener un producto financiero y, por ende, un préstamo, que es muy fácil y que sólo necesitas contar con la información valiosa para tomar una decisión.” de acuerdo con Modesto Gutiérrez, CEO y presidente de Miio, compañía que conjunta una solución financiera y telefonía celular en un solo producto.

¿Para qué sirve un préstamo financiero?

Los préstamos financieros son más útiles y necesarios de lo que podrías pensar. Contar con uno no sólo es indispensable para tener un auto nuevo o una casa. El acceso a uno te da la oportunidad de satisfacer necesidades primordiales como una emergencia de salud, el pago por la educación de tus hijos e incluso poder prever tu futuro.

En este sentido, Miio, la primer compañía en México que te ofrece una solución financiera más telefonía celular, te da 5 recomendaciones para obtener tu primer préstamo:

1) Investigar qué soluciones financieras en bancos y compañías financieras digitales (fintech) existen en el mercado. Para ello puedes buscar en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Lee las descripciones y si alguna de ellas te llama la atención por los beneficios que ofrece, investiga primero antes de tomar una decisión. Te sugerimos usar una que no sólo te permita tener una tarjeta de débito o crédito, sino además te otorgue beneficios como acceso a créditos, pago de servicios. Incluso hay algunas que te regalan telefonía gratis por el uso de la tarjeta. Compara y haz la mejor selección.

Casi todas estas soluciones alternativas tienen el propósito de dar acceso a servicios financieros a quienes no han podido lograrlo. No piden comprobantes de ingresos, por ejemplo, pero sí que compruebes tu identidad.

2) Reúne y entrega la información que se te pide. Todas las instituciones financieras o fintech la requerirán. En el caso de las aplicaciones digitales financieras no necesitas más que escanearlas y enviarlas, ellas te responderán de la misma forma. Recuerda que mientras más rápido lo hagas, menos tiempo transcurrirá en darte tu producto financiero.

3) No pidas más de lo que necesitas. Recuerda que ese dinero prestado lo tendrás que pagar con la tasa de interés que te otorguen. Es importante que sepas que soluciones financieras como las fintech regularmente manejan tasas más bajas que las de los bancos. Al pedir un préstamo, ajusta al máximo la cantidad que quieres solicitar y evitarás pagar de más; además, te permitirá crear un historial crediticio sano.

4) Elige el plazo para pagar correctamente con base en tu capacidad de pago. Si eliges un plazo muy largo los intereses serán más; si el plazo es muy corto, los recursos que necesitarás serán de un monto mayor. Considera uno racional que puedas liquidar sin meterte en apuros.

5) Asesórate. Si aún tienes dudas aún tienes dudas del producto que deseas adquirir, contacta al servicio de atención a clientes de las soluciones financieras que investigaste y pregunta sobre los beneficios, términos y condiciones, tasas de interés y plazos. Actualmente la mayoría de los servicios financieros atienden en línea, algunos incluso trabajan 7/24.