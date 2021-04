El genio musical y visionario que logró que “Los Hermanos Castro” compartieran escenarios con las más grandes estrellas a nivel mundial

“Sin pretextos”

Por Mino D’Blanc

(Llamada telefónica):

-Adelante Mino…

-Hola Arturo, ¿no te interrumpo?

-Estoy componiendo una nueva canción, pero mis amigos nunca me interrumpen.

-Gracias Arturo. Te comento, te voy a presentar a dos queridos amigos míos, al igual que tú. Son Charly y su hermano Arturo Lhomme Luna. Tienen una empresa llamada “ND Producciones”. Seguro lograremos cosas muy importantes.

-Tú dime cuándo y en dónde.

-Prefiero que tú nos des fecha y hora.

-Perfecto; nos vemos el viernes 8 de febrero (de 2019) a las 8 de la noche en el Sanborn´s que está ubicado en el centro comercial cercano a mi casa. Te mando la ubicación.

-Gracias Arturo. Me dijo Charly que también invitó a Martín Navarro, el hijo de Chucho Navarro de Los Panchos.

-Perfecto. Nos vemos en el día acordado.

Llegó la fecha y la hora acordada. Cuando llegamos al restaurante ya estaban Martín y su hijo. No pasó ni media hora cuando veo que Arturo entra y me levanto para que nos vea. Me acerco a saludarlo. En el bar que está junto al restaurante, el músico deja de interpretar la canción que estaba cantando en ese momento y comienza un popurrí que iniciaba con “Yo sin ti”. Me dice Arturo:

-Qué lindo llegar a un lugar donde interpretan tus canciones.

En lo que avanzamos la gente que ocupaban las diferentes mesas, saludaban de palabra y sonreían a mi amigo Arturo. En cuanto ocupamos la mesa, presenté a Charly y a Arturo Lhomme con mi amigo. Se saludaron Martín Navarro y él y comenzamos la plática. Le regalé el libro “Alborada Poética” donde viene publicada algo de mi poesía. A lo largo de la conversación quedamos en que íbamos a realizar conjuntamente con “ND Producciones” varios espectáculos. De repente un matrimonio que estaba en la mesa contigua, se acercaron a nuestra mesa antes de abandonar el lugar. La señora que tendría unos 60 años dice:

-Ay maestro Arturo, nunca he robado, ni robaría, pero como no tengo papel donde usted me haga favor de darme su autógrafo, me llevo una servilleta de tela del restaurante; espero que no me tomen por ratera, pero este momento es emotivo y que jamás olvidaré.

Reímos todos, la señora se llevó su autógrafo.

-Mino, ojalá que si detienen a la señora por una servilleta de tela, mi autógrafo sirva para saldar la pena…

Reímos nuevamente.

Pasó el tiempo, seguimos en pláticas.

-Mino, quiero publicar un libro sobre mis canciones y armonías.

-No te preocupes, Arturo. Te presento a una gran amiga que sé que te puede ayudar.

Terminando le llamé a mi amiga Rosa María Porrúa y acordamos que haríamos un grupo de WhatsApp para la idea de Arturo. Después ya no supe si terminó el libro o no, pero sí supe que hizo buena amistad con Rosa María, quien siempre ha sido muy atenta con el que esto escribe.

El pasado 13 de marzo me entero que mi amigo Arturo había trascendido a la eternidad del Arte y la Cultura musical a nivel mundial. Inmediatamente le llamé a Charly Lhomme para comunicarle la triste noticia. Coincidimos en que nuestros proyectos respectivos con Arturo tenían que seguir adelante como honra a su memoria.

¿Por qué publico todo este preámbulo a esta columna?

Porque el maestro, “el jefe” –como también era conocido-, más allá de ser famoso, fue reconocido en todo el mundo por su invaluable talento y su genialidad; porque a sus más de 80 años de edad tenía más sueños por realizar que un joven de 20 años; porque nunca dejó de componer, de crear música, canciones bellas de amor y romanticismo; porque fue el que cambió la forma de armonizar la música en español e impuso su sonido tan peculiar y perfectible con el que se eternizó, entre muchos otros dones que tenía; porque fue el arriesgado visionario que sabía hacia dónde quería ir y siempre lo conquistó; porque si no fuera por su gran visión y talento, no hubiera sido el que logró que junto con su agrupación que fueran el único grupo mexicano y de toda Latinoamérica que alternaron y compartieron escenario con las más grandes estrellas de la música de ese tiempo y hasta nuestros tiempos, como Elvis Presley, Frank Sinatra, The Doors, Paul Anka, Tony Bennett, Judy Garland, Liza Minelli, entre muchos otros; porque fue el creador del grupo musical que le dio a México su primer mundial; porque en una plática me comentó que una vez el maestro Armando Manzanero le dijo: Arturo, yo he compuesto muchísimas canciones y he estado en foros y escenarios muy importantes, pero jamás alterné o compartí escenario con las grandes estrellas internacionales con las que tú lo hiciste en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Él fue, es y seguirá siendo mi amigo, mi querido amigo, a quien conocí en el año 1995 junto con su primo Gualberto, sus hermanos Jorge (QEPD) y Javier y desde ahí llevé una amistad estrecha con él y con Gualberto. Él es el gran ARTURO CASTRO, quien desde antes de trascender a otro plano, ya era una leyenda… como una vez se lo dije: “una leyenda viviente de la música a nivel mundial”; hoy ya es “una leyenda eterna”.

-Comienzo en la música:

En sus inicios fue autodidacta. Su papá le enseñó a tocar la guitarra y cuando tenía 6 años en el piano ya tocaba de oído todo lo que escuchaba. Su abuela lo instó a tomar clases en una academia en Puebla, ciudad en la que también fue acólito en la iglesia de la Santísima.

-Su primer grupo que fue un éxito total –y eso que eran unos niños-:

Cuando tenía 10 años, junto con sus hermanos Jorge y Javier formó el trío “Los Panchitos”. Se hicieron llamar así por su habilidad de interpretar de manera idéntica las canciones del famoso grupo Los Panchos, estilo que ni los adultos podían imitar. Arturo ejecutaba el requinto y dirigía a sus hermanos, que en ese tiempo tenían 9 y 7 años de edad.

Lo curioso: Los Panchos fueron reconocidos en Estados Unidos antes que en México y fue Alfredo “El Güero” Gil quien creó el requinto que es un instrumento con forma de guitarra acústica que se afina una cuarta arriba de la guitarra normal. El brazo del requinto es menos largo para que el ejecutante tenga mayor comodidad a la hora de realizar todos los requintos que lleva una canción o melodía.

Durante varios años, Los Panchitos se presentaron en diversos escenarios de la Ciudad de México y de la república mexicana, así como también participaron en películas de la Época de Oro del cine mexicano en la que su crédito aparecía con la de grandes estrellas como Marga López, Fernando Fernández, Meche Barba, Manolo Fábregas, entre muchos otros.Inquieto por saber más, Arturo Castro siguió buscando cómo aprender más, por lo que se acercó a personas que podían ayudarlo.

Entre ellos su amigo, el músico Joaquín Prieto lo instruyó musicalmente y le dio consejos sobre libros específicos, talleres y otros recursos con los que consiguió su objetivo de convertirse en tan sólo medio año en un verdadero arreglista.

-“Los Hermanos Castro” se mudan a Estados Unidos:

El mismo ejemplo de Los Panchos sucedió con “The Castro Brothers” (“Los Hermanos Castro”). A Los Panchitos se unió su primo Gualberto Castro para crear un grupo vanguardista que marcó pauta por la forma magnífica de armonización de voces fusionadas con soberbios arreglos musicales. Decidió irse con el grupo a Los Ángeles, California para presentarse en escenarios icónicos y alternar con los grupos más famosos de jazz latino de esa época como Cal Tjader y Eddie Cano. Con ello se convirtieron en el primer grupo no solamente mexicano, sino de América Latina en lograr esa “verdadera hazaña”. Los resultados comenzaron a darse inmediatamente, ya que a los tres meses de haber comenzado a trabajar en dicha ciudad, fueron contratados por el Dunes Hotel de Las Vegas, Nevada, en donde se presentaron en el centro de espectáculos del mismo; ahí permanecieron tres años.

-Un padrino de talla internacional:

El señor Carlos Gastel, manager del célebre cantante estadounidense Nat King Cole les ofreció ser su representante y les consiguió de inmediato un contrato para que regresaran a Los Ángeles. Su primera presentación bajo el manejo de Gastel fue en Slate Brother’s ubicado en La Cienega Boulevard. Su padrino los presentó como “el más nuevo y grande acto del espectáculo actual… The Castro Brothers”… Su padrino fue el gran Nat King Cole.

-Regreso a Las Vegas:

Regresaron a Las Vegas y tras finalizar su contrato con el Dunes Hotel, “Los Hermanos Castro” fueron contratados por Thunderbird Hotel durante varios años. Después realizaron una gira por España. El director artístico David Victorson volvió a llevarlos a la emblemática ciudad de los grandes espectáculos y los grandes casinos. Ahí inauguraron el icónico hotel Caesar’s Palace el viernes 5 de agosto de 1966. Un logro más: “antes que cualquier gran estrella internacional, “Los Hermanos Castro” se presentaron en uno de los escenarios más emblemáticos e históricos; ellos ya estaban a la altura de las grandes estrellas musicales del orbe”.

-Su nombre en la codiciada a nivel mundial marquesina en el icónico Caesar’s Palace?

Durante 10 años consecutivos y realizando exitosísimas temporadas en el icónico hotel, compartieron escenario e hicieron amistad con Tony Bennett, Frank Sinatra. Elvis Presley, Judy Garland, Sammy Davis Jr., Harry Belafonte, Cher, Neil Sedaka, Paul Anka, entre muchos más.

-“Los Hermanos Castro” en los principales programas de la radio y la televisión estadounidense:

Se presentaron en los más exitosos programas a nivel nacional en toda la Unión Americana, con el sonido tan peculiar con el que ya eran “más allá de famosos, reconocidos en todo el país”. Entre ellos “The Ed Sullivan Show” en el que actuaron en tres ocasiones; hicieron un especial para la CBS, “The Playboy After Dark” con Hugg Heffner, “The Joey Bishop Show”, “The Judy Garland Show” y en “The Hollywood Palace Show”, cuyo conductor era Don Adams conocido en todo el planeta como el “Súper Agente 86”.

-“Los Hermanos Castro” padrinos de estrellas internacionales:

Como menciono anteriormente, fueron muchos artistas de talla internacional con los que compartieron escenario y llevaron amistad “Los Hermanos Castro”. Pero también fueron padrinos de grandes estrellas. Entre ellas la gran Liza Minelli, la cantante, actriz y comediante, hija del cineasta Vincente Minelli y de la cantante Judy Garland, con quien llevaban gran amistad. El apadrinamiento de Liza Minelli, que hay que recordar que ganó el Óscar como “Mejor Actriz” en 1972 por su actuación en la película “Cabaret”. El apadrinamiento se lo hicieron precisamente en el programa de televisión del “Súper Agente 86”.

-Con una canción de Arturo Castro ganan todos los premios en el Primer Mundial de la Canción, celebrado en Brasil.

“Los Hermanos Castro” se llevaron por la canción “Y después del amor”, autoría del propio Arturo Castro, los premios a “Mejor Canción”, “Mejor Letra”, “Mejor Arreglo” y “Mejor Interpretación” en el Festival Mundial de la Canción en el año 1971, que se llevó a cabo en el Maracaná en Río de Janeiro y en el que participaron artistas de 23 países. El jurado estuvo integrado por reconocidas figuras de la escena musical a nivel mundial y fueron el chileno Lucho Gatica, el español Augusto Algueró, la brasileña Elis Regina, la inglesa Shirley Bassey y la mexicana Consuelo Velázquez. Los premios de dicho Festival eran los “Gallos de Oro”. Al ganar todos los premios, el grupo afianzó su reconocimiento a nivel mundial, hasta ahora nunca igualado por ningún artista latinoamericano.

-Arturo Castro y la televisión mexicana:

“Los Hermanos Castro” se presentaron en los programas más importantes de televisión de todos los países de América Latina. Arturo Castro también escribió varios para la televisión mexicana, como “Estelares Madero” que fue dirigido por Raúl Araiza y en el que actuaron los artistas más populares del país, así como extranjeros. También escribió y dirigió para “Los Hermanos Castro” una serie de 48 programas titulados “TV Musical Ossart”; cabe mencionar que en dicho programa hizo su lanzamiento Manoella Torres, quien fue bautizada por el maestro Manzanero como “La voz que nació para cantar”.

-“El Forum de Los Hermanos Castro”:

Arturo Castro junto con su agrupación fueron los primeros en presentar en la historia de México continuamente a estrellas internacionales que llegaban al país para actuar en “El Forum de Los Hermanos Castro”, un centro nocturno que inauguraron en la calle Ameyalco ubicada en la colonia Del Valle en la Ciudad de México y cuya madrina fue Nancy Wilson. Otras personalidades que presentaron en dicho escenario fueron Paul Anka, Johnny Mathis, Tonny Bennett, Eddie Fisher, Sammy Davis Jr., Joao Gilberto, Flora Purim, Sergio Méndez, así como los grupos Four Freshmen, Union Gap, The Monkeys y The Doors, entre muchas más.

-“Domingos Herdez”:

Es el nombre del programa de televisión más importante que realizó Arturo Castro en el que desfilaron todos los artistas internacionales que se presentaban en su centro nocturno, así como artistas muy famosos a nivel nacional.

-Arturo Castro: director de talla internacional:

Dato curioso es que Arturo Castro dirigió a las orquestas de Joao Gilberto y Eddie Fischer en sus respectivas presentaciones tanto en el programa “Domingos Herdez”, así como en su foro.

-“El Show de Arturo Castro El Jefe”:

Al separarse de sus hermanos, montó su propio espectáculo donde interpretaba sus grandes éxitos y también realizó su propia serie de televisión titulada así en la que presentó todas sus creaciones artísticas.

-Las canciones y las intérpretes de Arturo Castro:

En su faceta como compositor legó a la historia del arte y la cultura musical cerca de mil canciones, entre las que destacan “Y después del amor”, “Yo sin ti”, “Llorando por dentro”, “Tienes un no sé qué”, “Ríe”, “Lluvia en la tarde”, “La última mujer en mi vida”, “Que tengas suerte”, “Qué tal Cuba”, “Por siempre lloraré”, entre otras.

Dentro de los miles de cantantes y grupos a nivel mundial que han interpretado sus canciones figuran nombres como Tony Bennett, Steve Lawrence, Eddie Gormé, Lucho Gatica, Daniel Riolobos, Marco Antonio Muñiz, Plácido Domingo, Armando Manzanero, Lissette, Tania Libertad, Mayza Matarazzo, Chucho Avellanet, José José, Christian Castro, Francisco Céspedes, Manoella Torres, Carlos Cuevas, Rodrigo de la Cadena, entre muchos más.

-Los arreglos de Arturo Castro para canciones que no eran de él:

Jazz latino, Bolero Jazz, Balada Jazz, Soul y gran variedad de perfectibles fusiones fueron los géneros que usó Arturo Castro para arreglar y orquestar cientos de canciones. Entre las más representativas se encuentran “A las mujeres que yo amé”, “Perdiendo la razón”, “Oye”, “El Jamaiquino”, “Zazueira” y varias más.

-La canción más difícil que montaron e interpretaron “Los Hermanos Castro”:

Siempre comentó Arturo que era “McArthur Park”, compuesta por Jimmy Webb e interpretada originalmente por Richard Harris, en el año 1968. En 1978 la interpretó Donna Summer, convirtiéndose un éxito internacional para la cantante. El arreglo que le hizo Arturo para que fuera interpretada por “Los Hermanos Castro” es de altísimo grado de dificultad vocal e interpretativa.

-La obra de Arturo Castro en el séptimo arte:

Su talento también se vio reflejado en el cine, tanto como intérprete, compositor, arreglista y orquestador. Ejemplo claro de ello son películas como “Bring me the head of Alfredo García”, “El zángano”, “Serenata en noche de luna”, “Juventud sin ley”, “El gangster” y “Vidita Negra”. En la película “Youth without Youth” el director Francis Ford Coppola incluyó la canción “Yo sin ti”.

-Miembro distinguidísimo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Recibió en el año 2009 la presea Trayectoria SACM por sus 50 años como socio activo de la Sociedad de Autores y Compositores de México.