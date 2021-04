Candidatos a diputados federales de la alianza “Va por México” arremetieron contra los gobiernos de Morena

Genoveva Huerta respaldó a los abanderados de los distritos de Tepeca y Teziutlán.

Beauregard, Ceja, Aranda y Riestra inician campaña en el Hospital San Alejandro.RDS/Staff

A recuperar el desarrollo de México, defender el país de los designios de un solo hombre y establecer equilibrios en la Cámara de Diputados y Congreso local, fue el llamado que la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta, hizo a las poblanas y los poblanos durante el arranque de las campañas electorales en Puebla, pues “no podemos permitir que Morena siga destruyendo a México”.

En Tepeaca, con la presencia del candidato a diputado federal por el distrito 7, Jesús Morales, la dirigente coincidió con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, al referir que en este proceso electoral están en juego dos proyectos de país: el que representa Va por México, que busca un país con mejores condiciones de vida para la gente y nuevas oportunidades para su desarrollo, y la propuesta de Morena, basada en la destrucción, el retroceso, el hambre y la pobreza.

Indicó que Morena solo es bueno para los cuentos, pero no para gobernar, pues durante sus gestiones no ha habido progreso, ni salud, ni seguridad: “Hoy es tiempo de rescatar nuestro legado y de garantizar un mejor futuro para nuestros hijos”.

Por su parte, Jesús Morales señaló que esta es la oportunidad de retomar el control de México para darle equilibrio económico, político y social con una oposición que le dé resultados a la gente, por eso exhortó a la población a formar un ejército para darle esperanza a millones de mexicanos que han sido olvidados por el actual gobierno.

En Teziutlán, en el inicio de campaña de Sandra Montalvo, candidata a diputada federal por el distrito 3, Huerta Villegas indicó el país necesita recuperar el rumbo, pues no se han dado resultados ni en salud, ni en seguridad ni atención a las mujeres: “Hoy no existen vacunas ni medicinas, no existe seguridad para los municipios tras la eliminación del programa Fortaseg, y tampoco existen esquemas de apoyo para las mujeres como las estancias infantiles, necesitamos rescatar este tipo de apoyos”.

En su oportunidad, Montalvo agradeció el respaldo del PAN y se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que los municipios tengan más recursos. Sentenció que es momento de que todas las voces sean escuchadas y de poner freno a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Casi de manera simultánea, los candidatos Carolina Beauregard, Xitlalic Ceja, Ana Tere Aranda y Mario Riestra iniciaron campaña este domingo en las instalaciones del Hospital San Alejandro. Ahí, los cuatro aspirantes coincidieron en cuestionar las carencias en materia de salud y que tienen sumidos en la desgracia a millones de mexicanos.

Al tomar la palabra, Beauregard criticó que el gobierno no se preocupe por la tragedia que padecen los niños con cáncer, pues en México cada cuatro horas muere un infante por este mal. Añadió que a la fecha, según datos de la Asociación de padres de niños con Cáncer, más de mil 600 personas han fallecido por la escasez de medicamentos, además de que suman 860 días sin que los enfermos reciban tratamientos oncológicos y quimioterapias.

Por su parte, Ana Tera Aranda indicó que los diputados de la alianza Va por México quieren llegar a la Cámara de Diputados para hacer la diferencia y para devolverle a los poblanos la tranquilidad, así como redistribuir el presupuesto para combatir carencias, inoperancia y abandono, como lo es el caso del Hospital San Alejandro.

En tanto, Xitlalic Ceja refirió que se requiere una estrategia eficaz, eficiente y humana para atender el problema de salud pública, por eso es indispensable sumar voluntades y esfuerzos para generar una verdadera oposición en el Congreso de la Unión: No a la improvisación ni a la incompetencia que tiene a millones de mexicanos padeciendo problemas de salud.

Finalmente, Mario Riestra hizo el compromiso de gestionar recursos para la reconstrucción del nosocomio en San Alejandro para así contar con un centro de rehabilitación post Covid, pues han pasado más de tres años sin que el gobierno cumpla la promesa de repararlo. Y es que dicho hospital atendía a más del 60% de los derechohabientes del IMSS, por ello la necesidad de rehabilitarlo: “Basta de fallarle a los poblanos”.