Las integrantes de Ventino platican sobre el éxito de “Esta vez”

A pocos días de haberse lanzado, tiene 1.2 millones de reproducciones.

Por Mino D’Blanc

El cuarteto femenil colombiano Ventino platicó en conferencia de medios vía zoom sobre su canción “Esta vez”, que ya alcanzó el 1.2 millones de reproducciones a tan solo 10 días de haberse lanzado.

-Una banda femenina que está triunfando en un momento en que el empoderamiento femenino está en su máxima expresión:

Nos sentimos muy orgullosas de poder estar viviendo en esta época en la que el empoderamiento femenino es algo muy importante y nos sentimos muy afortunadas de poder ser un ejemplo para muchas mujeres, para muchas personas que de pronto antes pensaban que trabajar entre mujeres era un desastre y que no se atrevían a trabajar con amigas porque ¡uy, qué complique!, creo que nosotras estamos acá para demostrar todo lo contrario y lo hemos hecho durante todo este tiempo en que hemos estado juntas. Creo que si hay algo valioso de Ventino es que somos muy conscientes de que hemos llegado a donde estamos es por estar juntas y por creer tanto en nosotras, una creer en las otras y las otras creer en una, admirarnos mucho entre nosotras y ser muy conscientes de que somos muy afortunadas de tenernos las unas a las otras y poder acompañarnos, entonces creemos que sí es muy chévere poder ser ese ejemplo para tantas mujeres y de llevar claramente el nombre no solo de Colombia, sino también de demostrar que las mujeres podemos hacer cosas increíbles que podemos llegar a todos los lugares del mundo o a los que hayamos llegado nosotras hasta el momento (ríen), pero sí creemos que estamos acá para dar ejemplo, para ser un ejemplo y para mostrar que las mujeres podemos hacer cosas increíbles.

-Sobre el 1.2 millones de reproducciones que han conseguido con su nuevo sencillo “Esta vez”:

Es muy raro porque sabemos que tenemos influencia en muchos jóvenes en Colombia en que se lancen a hacer su música, en que también se atrevan a hacer pop en un país en donde es tan fuerte el movimiento urbano y nos ha hecho muy felices haber tener el lanzamiento el mismo día de Morat, la verdad los conocemos, ellos estudiaron de hecho en el colegio con Natalia, somos colombianos, nos sentimos muy orgullosas de saber que el pop tiene tanta presencia en este país cuando muchas personas pensaban que era un género muerto en Colombia. Nos sentimos muy alegres de los exitosos de ellos, somos las más fans, ya sus canciones están en nuestra playlist. Y por otro lado “Esta vez” que es el lanzamiento que tuvimos el 18 de marzo es una canción muy pop que teníamos guardada; la escribimos hace año y medio cuando estábamos viviendo en México y como que la habíamos guardado, la habíamos puesto en pausa y después la retomamos durante la cuarentena, dijimos “wow, esta canción es demasiado buena”, antes solamente estaba en guitarra y voz y decidimos como transformarla y mandársela a los productores para que la hicieran un poquito más como pop anglo, más movida, más feliz y nos entregaron esto que el público está escuchando y la verdad nos voló la cabeza, porque nos encantó, nos entendieron perfectamente, sentimos que no hay nada que suene más Ventino que esto y esta canción nos hizo entender cómo queríamos sonar al final del día y nos motivó a escribir mucha música que saldrá este año y pronto que tiene ese mismo sonido y esa misma influencia del pop, por ejemplo de Dua Lipa, de Bruno Mars, que al final del día son los artistas que nosotras escuchamos y son nuestros artistas favoritos y que no hay nada más rico que hacer música que uno escucharía.

-¿Cómo llega el sonido de Ventino y qué es lo que nunca cambiarían de él, tengan los discos que tengan?:

Creemos que nuestro sonido es un caso muy especial porque nosotras empezamos hace ya casi 6 años y fue como cosa del destino, porque este no es un proyecto que fue planeado, que dijéramos “vamos a ser cuatro mujeres que canten y que hagamos un grupo pop que va a sonar así, así y así”, sino en el camino hemos ido explorando y descubriendo no solamente nuestra música, sino nuestras personalidades. Empezamos en esto cuando éramos muy niñas y realmente ha sido espectacular poder descubrirnos. En el camino hemos explorado un poco, hemos hecho también un poco de urbano, hemos tenido a veces un toque de cumbia, a veces hemos tenido un poco de todo, pero creemos que llegar a este sonido ha sido un camino muy valioso y muy importante para nosotras. En esta pandemia nos tomamos el tiempo de parar y poner en común todos nuestros referentes musicales y de que es lo que estamos oyendo nosotras, cuál es la música que estamos consumiendo y la desconexión que había entre la música que consumíamos y la que estábamos produciendo. Nos dimos cuenta de que teníamos influencias muy grandes del pop anglo y que eso no se estaba traduciendo en nuestro sonido actual, porque nos daba miedo de que es un sonido muy común en Latinoamérica que no ha sido explotado del todo, entonces decidimos confiar en nuestro instinto y la verdad valió la pena muchísimo, porque el recibimiento de esta canción nos da muy buenas luces y de que tomamos la decisión correcta. Esta canción empezó hace año y medio justamente en México, la escribieron Olgui y Natalia y cuando estaba muy cruda de solo guitarra y voz, entendimos que tenía un potencial gigante, como que desde que estaba muy pequeña tenía mucha magia, pero se las entregamos a nuestros productores ya teniendo claras las referencias que teníamos en mente, que ya tenía un poco de Dua Lipa, que tenía un poco de Bruno Mars, y la verdad los productores Felipe Mejía y Alberto Hernández supieron entender perfectamente qué queríamos en cuestiones de sonido, que fuera algo pop pero también algo muy fresco y cuando la oímos fue algo increíble. Lo que nunca perderíamos nosotras es nuestra esencia pop y cada vez la encontramos más a nuestra manera porque es un sonido muy nuevo, es un sonido muy Ventino y que está muy vigente en este momento. Otra cosa que para nosotras es muy importante es lucir nuestras voces que son y siempre serán nuestro sello y esto es algo que nuca va a cambiar, aunque con el tiempo vayamos evolucionando el sonido y tal vez en otros tres años decidamos que tiene que ser un poco diferente, nuestras voces siempre van a ser muy importantes y esenciales en nuestra música.

-Sobre la influencia que tienen de los 80’s, tanto en el arte visual, como en el arte musical, para ustedes ¿es desempolvar los 80’s y traerlos a la actualidad, metiéndole como dicen ese toque fresco de su voz?

Sí. Todas las modas son cíclicas, la música, la ropa, todo y ahorita está volviendo ese sonido un poco ochentero, entonces es precisamente como ese miedo que hay de volver a tomarlo porque la gente diga qué está pasando, pero eso es lo que hace que un artista sea único y sea auténtico y ser capaz de proponer y de lanzarse al agua y decir “esto es lo que quiero hacer” y no ponerse a hacer lo que está sonando, lo que los otros están haciendo, porque cuál es la gracia de sentarse a oír una canción que uno ya ha escuchado algo parecido treinta mil veces, entonces ese es un poco en el camino en el que queremos ir ahorita de traer de vuelta ese sonido con esos toques ochenteros que tenía la música y ponerla en la música de Ventino y de proponer eso para Latinoamérica.

-Trabajaron esta canción con Lagos. ¿Qué le aprendieron a ellos que también son compositores, productores, cantantes y músicos y qué tanta influencia de Lagos tiene Ventino?

En esta canción en particular, ellos hicieron parte de la composición y de hecho nos encantaría volver a sentarnos con ellos porque sin duda tienen un talento demasiado especial. La influencia en la composición es toda, porque la canción la hicimos con ellos. Nos acordamos que la canción comenzó por el coro y Agus, de Lagos, dijo “¿Qué les parece (cantan) “si nos volvemos a encontrar”?” y dijimos “¡sí!”. De hecho, nos acordamos mucho que nos preguntamos si era muy grave repetir la letra dos veces en el coro y como nosotros no solemos hacer eso, nos gustó mucho la idea. Ellos tienen el sonido muy latino, pero también son artistas y productores que tienen el sonido anglo muy claro y que proponen traer ese pop y ese sonido anglo al sonido latino, por decirlo así. De hecho nosotras somos fans también de su trabajo como artistas, nos encanta la música que hacen y por qué no pensar también en una colaboración en un futuro con ellos porque sentimos que nos acoplamos muy bien no solo a su composición, sino también a todo lo que hacen con sus producciones y ha sido muy chévere haber compartido esta canción con ellos.

-¿Con qué artistas mexicanos les gustaría colaborar?

Con todos. Bueno, sin duda va a haber una colaboración que no podemos decir. Las que podemos decir que quisiéramos, Reik, que es un grupo que nos acompañó desde que éramos muy chiquitas, aprendimos también a cantar con su música, sería increíble algún día poder colaborar con ellos. Matisse es una banda que nos encanta; hemos tenido la oportunidad de acercarnos a ellos y crear una amistad muy linda, entonces sería muy lindo también poder colaborar con ellos. Hay un artista mexicano nuevo que descubrimos hace poquito y que se llama Humbe que nos parece increíble. Y sobre todo que en México hay demasiado talento y demasiadas propuestas diferentes y cada día hay nuevos artistas. Creemos que es un sitio donde podemos inspirarnos demasiado. También somos cercanas a artistas como Marco Mares, hemos tenido también mucha conexión con Greta que apenas está empezando. Es súper lindo ver cómo artistas mexicanos nos han dado la mano, por ejemplo, Natalia Lafourcade que nos dio la oportunidad de cantar una de sus canciones y ha sido de los puntos más importantes y más bonitos de nuestra carrera de ver cómo las mujeres nos damos la mano. Entonces muy felices de poder volver a México pronto, seguir descubriendo artistas y ojalá poder colaborar con muchos de ellos.

-Muchos fans de CNCO y de ustedes han pedido una colaboración entre ambas bandas. ¿Ya tuvieron acercamiento o hay posibilidad de que salga esta colaboración?

La verdad a mí me ha impresionado la cantidad de comentarios de CNCOners apoyándonos. En este último lanzamiento tuvimos muchísimos. Gracias, de verdad son fans súper fieles. No hemos tenido un acercamiento con ellos para que se haga esa colaboración. Los conocimos hace como tres o cuatro años y no los hemos vuelto a ver, pero nos encantaría, los admiramos muchísimo y además de todo no es común que haya como una boyband y una girlband que colaboren, creo que sería muy chévere y a los fans los haría muy felices. Ojalá se logre en algún momento.

-Lo que le dirían a todos sus fans mexicanos que han estado desde el inicio de su carrera:

Les daríamos las gracias porque el público mexicano se ha caracterizado por estar presente y apoyarnos desde el día uno de nuestras carreras. No solamente nuestros fans mexicanos, sino México ha sido un país que nos ha recibido como si estuviéramos en nuestra casa y eso lo agradecemos mucho y por eso le hemos cogido tanto cariño. De hecho, el año pasado estábamos pensando en irnos a vivir un buen tiempo allá, porque además es muy lindo el ver cómo en un país respetan tanto el mundo artístico, respetan tanto al artista y sobretodo en un país donde el pop todavía sigue muy fuerte y muy vigente. Nosotras viniendo de Colombia que claramente es un país donde la música urbana tiene mucho poder, ha sido muy difícil para nosotras entrar, pero lo estamos logrando y estamos muy orgullosas de lo que estamos haciendo, pero sin duda México sí es un país muy importante para nosotras como artistas porque cantando pop sabemos que es el país donde más se oye, se aprecia y se agradece muchísimo, entonces les damos las gracias por recibirnos como si fuéramos mexicanas, por apoyar nuestra música, por siempre estar ahí en los primeros puestos de los países donde más nos oyen. Siempre llenar los lugares a donde vamos a hacer conciertos, por lo que pronto podamos volver y hacer un Auditorio Nacional (ríen) pero sí, son palabras de agradecimiento, de amor.