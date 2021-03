Yo vi cómo Puebla le lloró a Cepillín

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Para Ricardo González Gutiérrez “Cepillín” El Payasito de la Tele Puebla era una ciudad especial y se volvió más aún tras el infarto que sufrió en 2005 el cual cambió su vida. En aquel tiempo eran mis inicios como reportero, esa fecha la tengo muy presente ya que llegaron todos los medios de comunicación sobre todo los nacionales, televisoras, estaciones de radio, prensa hasta un terreno en ese tiempo ubicado en la 11 sur y Boulevard Municipio Libre donde se encontraba instalado su circo, de verdad era increíble observar durante el tiempo que ahí permanecí 2 o 3 funciones el cariño de toda la gente, quienes con lágrimas en los ojos, emocionados, sorprendidos se acercaban al payasito de la Tele, que aunque no podía dar función salía unos minutos a saludar a la gente y ellos se acercaban a el de todas las edades para regalarle un billete y decirle que se curara pronto y que lo querían mucho. Si no hubiera estado ahí no lo creería, yo vi cómo la gente lloraba y le daba dinero para que se curara, era un sentir colectivo.

Qué decir de los periodistas y reporteros a quienes nos atendía personalmente junto con su familia en su remolque de lujo siempre con una gran sencillez y cariño. El hospital donde fue atendido, La Beneficencia Española, al ser dado de alta salió del lugar con aplausos de los médicos que lo reconocían y salían de sus áreas de trabajo para despedirse del payasito de la tele a quien le habían salvado la vida.

Cepillin, logró la fama verdadera sin la ayuda de tik tok o ser Youtuber, influencer, que es una popularidad efervescente y que mañana nadie se acuerda de ti. Yo vi el amor del público por Cepillin, yo he escuchado en miles de fiestas sus mañanitas, yo he escuchado en festivales escolares sus canciones, yo vi como abuelos se emocionaban de verlo en la calle, yo vi como un artista cuido lo que le decía a su público y sobre todo a sus niños. Ha trascendido Ricardo González Gutiérrez “Cepillín” pero ha nacido un ídolo y una leyenda. Porque ¿Quién no ha escuchado a Cepillin alguna vez?

IVONNE MONTERO SALVA SU VIDA CON DIÓXIDO DE CLORO

Estos días tuve la oportunidad de platicar con la guapísima Ivonne Montero quien dio positivo a Covid-19 y literalmente la tiró en cama, platicamos sobre cómo estaba pasando estos momentos y sin tapujos dijo estoy consumiendo Dióxido de Cloro, el cual dicho sea de paso ha sido satanizado y casi casi como si fuera un brebaje maldito, pero la realidad es que son muchos famosos quienes lo han consumido de manera preventiva y también curativa recordemos las recientes declaraciones de Erick del Castillo que dijo que toda su familia lo tomaba incluso Kate del Castillo.

La noticia que dio Ivonne de su recuperación me parece fabulosa, porque no le importó lo que diga la gente, fue sincera, porque como mamá su prioridad era está bien por su pequeñita ¿Qué tiene de malo? si a ella le funcionó tomar Dióxido de Cloro ¡Esta Padrísimo! yo le pregunto a toda esa gente mala leche, ¿Tu que serias capaz de tomar por salvar tu vida? ¿Tú que le darías a tu familiar si ves que su saturación de oxígeno va de mal en peor? ¡Ha verdad! ahí la cosa cambia ¿Te quedarías con los brazos cruzados esperando te toque la vacuna?

Por el momento la actriz tiene como secuela daño pulmonar ya que los primeros días de síntomas y tras hacerse la prueba PCR siempre salieron negativas y bueno tras varios días se encuentra bastante repuesta y eso se ve en el video que colgó en sus redes sociales.

GABO GUILLERMO LANZO “AYER Y HOY, DE MI LIBRETA”

Gusto me da que a la gente le vaya bien y más aún si tengo el gusto de conocerlos como es el caso de Gabriel Guillermo Rodríguez, director Regional de Imagen Radio Puebla, en medio de un ambiente familiar digital y de amigos llevo a cabo la presentación de “Ayer y hoy, de mi libreta”, un libro de poesía que es el resultado de algunos años que lleva arrastrando el lápiz.

Este libro que se compone de 168 páginas que logro completar durante esta pandemia inspirado en la frase “Lo que se sabe sentir, se sabe decir”, de Miguel de Cervantes Saavedra y tras 25 años este es el resultado de su pasión por los clásicos de la literatura latina los cuales evidentemente han influenciado su trabajo como; Benedetti, García Márquez, Sabines, Armando Manzanero, Joaquín Sabina entre otros.

Algo que es una chulada es que el libro salió de forma física lo cual quienes tenemos la buena costumbre de agarrar un libro lo agradecemos profundamente, en esta primera impresión es un tiraje de mil libros, dividido en cuatro capítulos, los cuales no se pueden perder y deseamos que tenga muchas reimpresiones más.

