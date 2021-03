Karitto y su pasión por el canto

Por: Carlos Javier Jarquín

A veces la vida nos coloca en escenarios inexplicables, algunas personas lo llaman circunstancias, otras simplemente lo llaman destino

Realmente, la vida está dotada de misterios que a veces sorprenden de manera positiva y otras veces de manera negativa, cada día vivimos expuestos a enfrentar nuevos retos, ya sean para ser felices o infelices, pero aún así , con ese color tan variado que la vida nos presenta en cada nuevo amanecer jamás y nunca debemos renunciar a nuestras metas; no creas que eres la única persona que ha vivido o está viviendo momentos difíciles, todos, sin excepción, hemos vivido instantes que provocan llanto y dolor; sin embargo, todo en la vida es temporal, incluso nuestra propia respiración, lo único eterno es la huella y el legado que dejes en el mundo.

Felicito a quienes trabajan diariamente dispuestas a cumplir sus metas con amor. Hoy, comparto la historia de una magnífica cantante que desde muy niña descubrió su talento y que por razones ininteligibles su vida artística estuvo ausente por más de 10 años; no obstante desde 2019 ha decidido volver al mundo que tanto le apasiona. Karol Ramírez más conocida artísticamente como karitto (nació el 21 de febrero del año 1991 en San Ramón de Alajuela, Costa Rica). Es una joven que nació para ser artista, el arte de la música está impregnado en cada centímetro de su ser; ella nació para recorrer el mundo a través de la música, deleitar a sus seguidores y a sus conocidos a través de su melodiosa voz, la cual inspira alegría al escucharla. Su fervor por el canto ha sido un encanto de siempre, hoy más que nunca está convencida de que nació para trasmitir entusiasmo mediante su voz.

A través de una llamada me habla de su pasado y recuerda: “empecé a cantar a los 8 años, participé en varios festivales donde obtuve el primer lugar, a través de dicha exposición participé en la grabación de un disco de música infantil a los 11 años”. En pocas palabras se describe:

“Yo siento que tengo capacidad para entender las situaciones de los demás, si veo a alguien de mal humor, que me atendió en algún lugar de mala gana, solo pienso en que situación podrá estar pasando para qué este así, soy de las que pueden ir por la calle ver a alguien sin abrigo y darle mi abrigo (lo he hecho varias veces) no me gusta ver a nadie llorando porque lloro aunque no conozca a la persona, soy muy confiada, eso me ha traído muchas decepciones, soy muy cariñosa y sentimental. Sé que he luchado mucho por ser mejor cada día, pero desde hace un tiempo decidí ser mejor aún más para mí misma, si yo soy feliz, los que están a mi alrededor serán felices”.

Karitto, es una artista espectacular y un ser humano sin comparación, el filólogo, escritor y poeta Yordan Arroyo Carvajal a través de un audio por WhatsApp manifiesta su admiración y cito:

“Karol, aparte de artista pues a mí siempre me encanta escuchar su gran voz, es una gran persona; me siento muy orgulloso y privilegiado de conocerla y haberla podido nombrar representante en el área musical de Unión Hispanomundial de Escritores (UHE) en Costa Rica; y bueno, en nuestra institución no solo nos fijamos en el talento si no también en lo que esa persona lleva dentro, si algo admiro de Karol es su espíritu y humildad, ella genera buena y linda vibra, sin duda alguna es un gran ser humano, motivos sobran para afirmarlo. Personas como Karol irradian muchísima luz, son de ese tipo de amistades que con solo escribirles ya te contagian de buena energía; además me siento orgulloso de que ella forme parte de un grupo quizás no muy grande en Costa Rica, que realmente trabaja por el arte, por la cultura en general debido a que realmente les nace, llevan esa semilla dentro, creo que vinieron al mundo para compartir esa luz con los demás a partir del arte”.

Karol sabe tocar el ukulele y también es cofundadora del trío vocal de música contemporánea, pop y romántica: “Vino para tres”, (fundado, abril 2020) los otros dos integrantes son, Eddy Bonilla y Jorge Gutiérrez. En este vídeo karitto, nos comparte en síntesis parte de su trayectoria artística.

