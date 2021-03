Ferrari presenta su auto para la Fórmula 1, con un cambio impresionante

FORBES MÉXICO

En la búsqueda por dejar atrás su mal desempeño, la firma italiana mostró su nuevo monoplaza para competir este año en la máxima categoría.

Ferrari presentó el monoplaza con el cual competirá en la Fórmula 1 durante la presente temporada. El mismo tiene como base el chasis del año pasado; sin embargo, presenta algunas actualizaciones interesantes.

En las últimas semanas las principales escuderías habían mostrado sus monoplazas para enfrentar la temporada 2021 en la máxima categoría. Pero faltaba la firma italiana.

El SF21 de Ferrari parece un claro sucesor del anterior en cuanto al chasis y la aerodinámica –debido a las restricciones impuestas por la Fórmula 1–, por lo que la firma buscó evolucionar en todas aquellas áreas en donde sí está permitido, de acuerdo al reglamento.

Por ello hizo una renovación del motor. Ahora la unidad de potencia es de 065/6 y tiene más eficiencia térmica; esto le permitirá ganar una décima de segundo por vuelta.

“Como ingenieros de motores, la temporada pasada en la pista produjo una imagen clara de dónde estábamos y ese fue nuestro punto de partida.”

The #SF21 in all its beauty 😍#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/HNQLM87cO3

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 10, 2021