São Paulo tiene récord en número de muertes en 24 horas

PRNewswire

São Paulo lidera las estadísticas de la pandemia en Brasil y, en 24 horas, contó 468 óbitos, la cifra más alta desde que hace un año el país fue sorprendido por la primera muerte resultante de la COVID-19. El estado acumula 60.014 muertes por la enfermedad.

Fue la segunda vez este año en que el saldo superó la marca de 400 muertes en un día, lo que había ocurrido el 9 de febrero, con 424 óbitos. El récord hasta entonces había sido el 13 de agosto, cuando se registraron 455 muertes.

En una entrevista con periodistas el martes (2), el gobernador de São Paulo, João Doria, admitió que esta es la peor semana desde el primer caso registrado de la enfermedad. “El 26 de febrero entramos en la peor semana de la COVID-19 en la historia de la pandemia. Esto no es solo en São Paulo, sino también en los otros estados. He estado hablando con gobernadores de otros estados y hay una preocupación generalizada entre los secretarios de Salud”, dijo Doria, quien no descarta la medida de lockdown para tratar de contener el virus.

El estado de São Paulo también registra esta semana un récord en el número de personas hospitalizadas en estado grave. El martes había 7.410 personas en la UCI. En el pico de la enfermedad, en julio del año pasado, el récord fue de 6.250. Las tasas de ocupación de las camas de UCI son actualmente del 75,5% en la región metropolitana de São Paulo y del 74,3% en el estado, pero también vienen creciendo. Hace unos diez días, el 23 de febrero, las tasas rondaban el 68%.

También ha cambiado el perfil de los pacientes y su tiempo de permanencia en la UCI en el estado. “Tuvimos el 80% de los pacientes, en la primera ola, que eran ancianos y personas con enfermedades crónicas y obesas. Lo que vemos hoy son pacientes más jóvenes, alrededor del 60% [de los hospitalizados] con entre 30 y 50 años, muchos de los cuales no tienen ninguna enfermedad previa. Son exactamente quienes se sienten cómodos saliendo de casa y que piensan que solo perderán el olfato y el gusto, pero terminan perdiendo la vida”, dijo el secretario de Salud de São Paulo, Jean Gorinchteyn. “Y el tiempo que estas personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos también es más largo. Antes, el promedio era de 7 a 10 días de hospitalización. Hoy es un mínimo de 14 a 17 días”, agregó.

Cifras nacionales y regionales

El número de personas que murieron por complicaciones de la COVID-19 en Brasil aumentó a 257.361. En 24 horas, se registraron 1.641 muertes.

Alcanzó los 10.587.001 el número total de personas infectadas por el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia. En 24 horas, las autoridades sanitarias confirmaron 59.925 casos nuevos.

Los datos se encuentran en la actualización diaria del Ministerio de Salud publicada el martes (2), que se produce a partir de la información proporcionada por los departamentos de Salud de cada estado.

Hay, en total, 862.392 personas con casos activos de la enfermedad bajo observación por profesionales sanitarios y 9.527.173 pacientes recuperados.

Después de São Paulo (60.014), Río de Janeiro (33.176), Minas Gerais (18.645) y Rio Grande do Sul (12.654) están en la lista de estados con más muertes. Los que registran menor número de óbitos son Acre (1.020), Roraima (1.114), Amapá (1.144) y Tocantins (1.539).

Respecto al número de casos, São Paulo también lidera (2.054.867), seguido de Minas Gerais (887.080), Bahía (689.454), Santa Catarina (681.391) y Paraná (656.410).